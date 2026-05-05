Нефть добралась до заповедных мест: в районе скалы Киселева под Туапсе обнаружили 50-метровое мазутное пятно
Жительница Туапсе рассказала о загрязнении берега в районе памятника природы «Мыс Кадош»
5 мая эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что жительница Туапсе обнаружила новое нефтяное пятно у особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Мыс Кадош», за скалой Киселева. По ее словам, на участке протяженностью около 1,5 км встречаются мелкие мазутные точки. А в районе координат 44.102023, 39.031696 активистка зафиксировала плотное загрязнение берега длиной 50 метров.
Жительница описала субстанцию как смесь сажи и не до конца сгоревших нефтепродуктов. От пятна исходит резкий запах гари, аналогичный тому, что ощущался в городе после пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале.
Также она нашла на берегу трех мертвых птиц, но без следов мазута. Жительница предположила, что пернатые погибли естественно или от нападения хищников.
«Природе нужно помочь справиться с такими объемами. Если мы хотим ей вернуть первозданный облик уже будущим летом — необходимо собрать основные объемы загрязнения. Кто-то из журналистов упомянул слово «инцидент» в отношении происходящего в Туапсе. Нет, это экологическая катастрофа регионального масштаба. И основная задача людей — минимизировать ее последствия, сократить срок полного восстановления природы. В истории Туапсе никогда не было подобных сегодняшним объемов загрязнения окружающей среды», — прокомментировал Роман Пукалов.
Напомним, очистка побережья Туапсе от последствий разливов нефти продолжается уже несколько недель после атак БПЛА на НПЗ. 5 мая власти отчитались о вывозе 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта из района устья реки Туапсе. Однако заповедные зоны, судя по сообщениям активистов, пока остаются без должного внимания.
Как писали Юга.ру, власти Туапсе не разрешили женщинам убирать мазут на пляже, назвав запрет «заботой о репродуктивном здоровье».
