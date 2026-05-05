Нефть добралась до заповедных мест: в районе скалы Киселева под Туапсе обнаружили 50-метровое мазутное пятно

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/1688
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/1688

Жительница Туапсе рассказала о загрязнении берега в районе памятника природы «Мыс Кадош»

5 мая эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что жительница Туапсе обнаружила новое нефтяное пятно у особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Мыс Кадош», за скалой Киселева. По ее словам, на участке протяженностью около 1,5 км встречаются мелкие мазутные точки. А в районе координат 44.102023, 39.031696 активистка зафиксировала плотное загрязнение берега длиной 50 метров.

Жительница описала субстанцию как смесь сажи и не до конца сгоревших нефтепродуктов. От пятна исходит резкий запах гари, аналогичный тому, что ощущался в городе после пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале.

Читайте также:

Также она нашла на берегу трех мертвых птиц, но без следов мазута. Жительница предположила, что пернатые погибли естественно или от нападения хищников.

«Природе нужно помочь справиться с такими объемами. Если мы хотим ей вернуть первозданный облик уже будущим летом — необходимо собрать основные объемы загрязнения. Кто-то из журналистов упомянул слово «инцидент» в отношении происходящего в Туапсе. Нет, это экологическая катастрофа регионального масштаба. И основная задача людей — минимизировать ее последствия, сократить срок полного восстановления природы. В истории Туапсе никогда не было подобных сегодняшним объемов загрязнения окружающей среды», — прокомментировал Роман Пукалов.

Напомним, очистка побережья Туапсе от последствий разливов нефти продолжается уже несколько недель после атак БПЛА на НПЗ. 5 мая власти отчитались о вывозе 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта из района устья реки Туапсе. Однако заповедные зоны, судя по сообщениям активистов, пока остаются без должного внимания.

Как писали Юга.ру, власти Туапсе не разрешили женщинам убирать мазут на пляже, назвав запрет «заботой о репродуктивном здоровье».

Нефть Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Когда придет тепло на Кубань и закончатся дожди? Узнали прогноз
Нефть добралась до заповедных мест: в районе скалы Киселева под Туапсе обнаружили 50-метровое мазутное пятно
На реконструкцию Краснодарского водохранилища направят больше 5,3 млрд рублей
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «Разговор» 1974 года
Открытие школ, более 250 пострадавших зданий и 17 тыс. кубометров мазута на берегу: что происходит в Туапсе — главное на вечер 4 мая
Из Краснодара в Анталью будет летать еще одна иностранная авиакомпания

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Мазут под коврик»
Вчера, 14:04
«Мазут под коврик»
В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Вчера, 11:43
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Туристы возмущены

Реклама на сайте