Нефть добралась до заповедных мест: в районе скалы Киселева под Туапсе обнаружили 50-метровое мазутное пятно

5 мая эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что жительница Туапсе обнаружила новое нефтяное пятно у особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Мыс Кадош», за скалой Киселева. По ее словам, на участке протяженностью около 1,5 км встречаются мелкие мазутные точки. А в районе координат 44.102023, 39.031696 активистка зафиксировала плотное загрязнение берега длиной 50 метров. Жительница описала субстанцию как смесь сажи и не до конца сгоревших нефтепродуктов. От пятна исходит резкий запах гари, аналогичный тому, что ощущался в городе после пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале.

Также она нашла на берегу трех мертвых птиц, но без следов мазута. Жительница предположила, что пернатые погибли естественно или от нападения хищников.

«Природе нужно помочь справиться с такими объемами. Если мы хотим ей вернуть первозданный облик уже будущим летом — необходимо собрать основные объемы загрязнения. Кто-то из журналистов упомянул слово «инцидент» в отношении происходящего в Туапсе. Нет, это экологическая катастрофа регионального масштаба. И основная задача людей — минимизировать ее последствия, сократить срок полного восстановления природы. В истории Туапсе никогда не было подобных сегодняшним объемов загрязнения окружающей среды», — прокомментировал Роман Пукалов.



Напомним, очистка побережья Туапсе от последствий разливов нефти продолжается уже несколько недель после атак БПЛА на НПЗ. 5 мая власти отчитались о вывозе 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта из района устья реки Туапсе. Однако заповедные зоны, судя по сообщениям активистов, пока остаются без должного внимания.