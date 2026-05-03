Власти Туапсе не разрешили женщинам убирать мазут на пляже, назвав запрет «заботой о репродуктивном здоровье»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото Анатолия Жданова с сайта kommersant.ru
    © Скриншот фото Анатолия Жданова с сайта kommersant.ru

В Туапсе волонтеркам запретили убирать пляжи от нефтепродуктов

3 мая «Коммерсант» сообщил, что администрация Туапсе и МЧС по Краснодарскому краю запретили женщинам-волонтерам заниматься уборкой пляжей после разлива нефти. Об этом рассказал корреспондент издания, который присутствовал при разговоре властей с волонтерами.

Чиновники назвали запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позднее власти еще несколько раз озвучили просьбу и попросили отнестись к ней серьезно.

Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме:

Однако некоторые волонтерки ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

Напомним, город четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 162028 апреля и 1 мая. В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, которая впадает в Черное море.  В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц.

С 16 апреля в Туапсе действует режим ЧС, а после третьей атаки его повысили до регионального уровня. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее в Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона» — по его оценке, превосходящим по масштабу и потенциальным последствиям катастрофу в Анапе конца 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Туапсе жителей дома, пострадавшего от пожара на нефтебазе, через четыре дня хотели выселить из гостиницы. После огласки в соцсетях мэрия разрешила семье остаться.

Волонтеры МЧС Нефть Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Власти Туапсе не разрешили женщинам убирать мазут на пляже, назвав запрет «заботой о репродуктивном здоровье»
Кофейни, пробки и туризм. В Краснодаре пройдет встреча разговорного английского клуба, где участники обсудят город и край
Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме. Жители города не согласны с этим
Ростовские общественники просят забрать у собственника Парамоновские склады. Памятник архитектуры находится в состоянии «прогрессирующего разрушения»
В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов из-за ранее вводимых ограничений на полеты
«Курортный сезон будет». Власти Туапсе обещают очистить пляж от нефти к 1 июня

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте