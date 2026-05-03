Власти Туапсе не разрешили женщинам убирать мазут на пляже, назвав запрет «заботой о репродуктивном здоровье»

В Туапсе волонтеркам запретили убирать пляжи от нефтепродуктов

3 мая «Коммерсант» сообщил, что администрация Туапсе и МЧС по Краснодарскому краю запретили женщинам-волонтерам заниматься уборкой пляжей после разлива нефти. Об этом рассказал корреспондент издания, который присутствовал при разговоре властей с волонтерами. Чиновники назвали запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позднее власти еще несколько раз озвучили просьбу и попросили отнестись к ней серьезно.

Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме: Жители города не согласны с этим

Однако некоторые волонтерки ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем». Напомним, город четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, которая впадает в Черное море. В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц. С 16 апреля в Туапсе действует режим ЧС, а после третьей атаки его повысили до регионального уровня. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее в Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона» — по его оценке, превосходящим по масштабу и потенциальным последствиям катастрофу в Анапе конца 2024 года.