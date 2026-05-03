Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме. Жители города не согласны с этим

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Оперштаба Краснодарского края
Роспотребнадзор заявил, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтебазе соответствуют норме

3 мая Роспотребнадзор сообщил, что после ликвидации пожаров в Туапсе пробы воды и воздуха соответствуют норме. Исследования включали широкий спектр показателей: наличие нефтепродуктов и продуктов горения, индекс токсичности, остаточный хлор и другие.

По данным федеральной службы, состояние воды в городе находится под строгим и усиленным контролем. Также в Роспотребнадзоре заявили, что водоисточники, которые используют для снабжения Туапсе, расположены на расстоянии около 10 км от места происшествия, поэтому влияние осадков должно быть «минимизировано».

Однако жители не согласны с достоверностью исследования. Под публикацией в телеграм-канале «Мой Туапсе» горожане оставили негативные комментарии:

«Да, хорошо, что еще расскажете?»

«По указке они любую экспертизу нарисуют такую, какую надо. Тоже мне, нашли авторитетов».

«Нужно пригласить Роспотребнадзор к нам. Пусть подышат гигиеническим воздухом и не менее гигиенической водичкой из-под крана утолят жажду».

Отметим, что 30 апреля Минздрав Краснодарского края ввел в Туапсинском округе временный запрет на использование сырой воды в связи с действующим режимом ЧС регионального уровня. Однако в тот же день глава района Сергей Бойко назвал информацию фейком и заявил, что произошло «недопонимание».

Напомним, город четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 162028 апреля и 1 мая. В результате первых атак нефтепродукты попали в реку Туапсе, которая впадает в Черное море.  В городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти, которые покрыли машины, крыши домов и тротуары. На побережье начали находить замазученных птиц.

С 16 апреля в Туапсе действует режим ЧС, а после третьей атаки его повысили до регионального уровня. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее в Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона» — по его оценке, превосходящим по масштабу и потенциальным последствиям катастрофу в Анапе конца 2024 года.

Как писали Юга.ру, власти Туапсе пообещали очистить пляж от нефти к 1 июня.

