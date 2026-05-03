Ростовские общественники просят забрать у собственника Парамоновские склады. Памятник архитектуры находится в состоянии «прогрессирующего разрушения»

В Ростове-на-Дону активисты требуют деприватизации Парамоновских складов. Памятник находится в плачевном состоянии, а действия собственника только разрушают его

29 апреля активистка Елена Хатламаджиян в своем телеграм-канале сообщила, что направила письмо губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой о личной встрече для обсуждения деприватизации Парамоновских складов — памятника архитектуры федерального значения, который сейчас принадлежит компании «Альянс-М». Документ был направлен после недавнего возросшего интереса ростовских властей к объекту.

Напомним, в конце марта 2026 года Юрий Слюсарь сообщил, что памятник находится в плачевном состоянии: фундамент частично погружен в воду, а склон нестабилен. Тогда же губернатор поручил создать общественную группу для работы по сохранению складов. Также он заявил, что власти обратятся в Росимущество для разработки проекта укрепления склона.

Хатламаджиян в обращении к губернатору сообщила, что Парамоновские склады на протяжении последних десятилетий находятся «в состоянии прогрессирующего разрушения». Она отметила, что действия собственника памятника не способствуют его сохранению и, более того, нарушают федеральное законодательство.