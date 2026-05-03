Ростовские общественники просят забрать у собственника Парамоновские склады. Памятник архитектуры находится в состоянии «прогрессирующего разрушения»
29 апреля активистка Елена Хатламаджиян в своем телеграм-канале сообщила, что направила письмо губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой о личной встрече для обсуждения деприватизации Парамоновских складов — памятника архитектуры федерального значения, который сейчас принадлежит компании «Альянс-М». Документ был направлен после недавнего возросшего интереса ростовских властей к объекту.
Напомним, в конце марта 2026 года Юрий Слюсарь сообщил, что памятник находится в плачевном состоянии: фундамент частично погружен в воду, а склон нестабилен. Тогда же губернатор поручил создать общественную группу для работы по сохранению складов. Также он заявил, что власти обратятся в Росимущество для разработки проекта укрепления склона.
Хатламаджиян в обращении к губернатору сообщила, что Парамоновские склады на протяжении последних десятилетий находятся «в состоянии прогрессирующего разрушения». Она отметила, что действия собственника памятника не способствуют его сохранению и, более того, нарушают федеральное законодательство.
В обращении активистка упомянула исследование центра НАФИ, проведенное в мае 2024 года, по результатам которого стало известно, что 80% ростовчан считают важным сохранить склады.
«Таким образом, утрата Парамоновских складов станет невосполнимой потерей для культурного ландшафта не только Ростова, но и всей России», — добавила Елена.
Также общественница предложила ряд мер по сохранению памятника и благоустройству территории. Помимо этого, в состав общественной группы активисты предложили включить их представительницу Инну Федорову, которая с 2017 года участвовала во многих мероприятиях, посвященных защите Парамоновских складов.
Парамоновские склады — заброшенный комплекс складских сооружений XIX века в Ростове-на-Дону, получивший свое название в честь ростовского купца Елпидифора Парамонова. В 1985 году Парамоновским складам был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения. Чуть позднее постройка получила статус памятника федерального значения.
