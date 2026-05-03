Кофейни, пробки и туризм. В Краснодаре пройдет встреча разговорного английского клуба, где участники обсудят город и край

В кофейне Booker на английском языке обсудят Краснодар и Краснодарский край (16+)

Кофейня Booker Coffee анонсировала на 10 мая спикинг-клаб, посвященный Краснодару и краю. Участники на английском языке обсудят эту тему, а также попрактикуют разговорные навыки.

В программе — обсуждение краснодарских и краевых:

кофеен — локальных и сетевых;

ресторанов и баров;

театров, музеев, концертов и интересных мест;

парков, улиц, красивых и недооцененных локаций.

Также участники поговорят о плюсах и минусах жизни в Краснодарском крае, пробках и транспорте, лучшем городе края для отдыха, туризме, побережье и пляжах.