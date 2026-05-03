Кофейни, пробки и туризм. В Краснодаре пройдет встреча разговорного английского клуба, где участники обсудят город и край

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В кофейне Booker на английском языке обсудят Краснодар и Краснодарский край (16+)

Кофейня Booker Coffee анонсировала на 10 мая спикинг-клаб, посвященный Краснодару и краю. Участники на английском языке обсудят эту тему, а также попрактикуют разговорные навыки.

В программе — обсуждение краснодарских и краевых:

  • кофеен — локальных и сетевых;
  • ресторанов и баров;
  • театров, музеев, концертов и интересных мест;
  • парков, улиц, красивых и недооцененных локаций.

Также участники поговорят о плюсах и минусах жизни в Краснодарском крае, пробках и транспорте, лучшем городе края для отдыха, туризме, побережье и пляжах.

На встречу приглашают тех, кто владеет английским языком минимум на уровне A2 (элементарный). Организаторы заявили, что вопросы будут адаптированными и подойдут тем, кто «уже немного говорит и хочет говорить свободнее».

Встречи состоятся 10 мая в 11:00 и 13:30 (нужно выбрать одно из них) в кофейне Booker Coffee на улице Октябрьской, 91. Стоимость участия — 700 рублей и напиток.

Как писали Юга.ру, 4 мая в Краснодаре пройдет бесплатная лекция о гуннах на Кубани.

