Кофейни, пробки и туризм. В Краснодаре пройдет встреча разговорного английского клуба, где участники обсудят город и край
Кофейня Booker Coffee анонсировала на 10 мая спикинг-клаб, посвященный Краснодару и краю. Участники на английском языке обсудят эту тему, а также попрактикуют разговорные навыки.
В программе — обсуждение краснодарских и краевых:
- кофеен — локальных и сетевых;
- ресторанов и баров;
- театров, музеев, концертов и интересных мест;
- парков, улиц, красивых и недооцененных локаций.
Также участники поговорят о плюсах и минусах жизни в Краснодарском крае, пробках и транспорте, лучшем городе края для отдыха, туризме, побережье и пляжах.
На встречу приглашают тех, кто владеет английским языком минимум на уровне A2 (элементарный). Организаторы заявили, что вопросы будут адаптированными и подойдут тем, кто «уже немного говорит и хочет говорить свободнее».
Встречи состоятся 10 мая в 11:00 и 13:30 (нужно выбрать одно из них) в кофейне Booker Coffee на улице Октябрьской, 91. Стоимость участия — 700 рублей и напиток.
