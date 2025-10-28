Вице-губернатор Краснодарского края Минькова ушла с поста и возглавила «Кубань 24»

  Анна Минькова © Скриншот фото из телеграм-канала Анны Миньковой
Анна Минькова покинула пост вице-губернатора Краснодарского края

27 октября вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что решила покинуть пост по личным убеждениям. Она курировала социальный блок.

Минькова поблагодарила министров и всю команду за плодотворную работу. Она добавила, что сохранит свои аккаунты в социальных сетях, но больше не сможет отвечать на обращения граждан.

В 2016 году Минькова заявляла:

28 октября стало известно, что глава региона Вениамин Кондратьев назначил Александра Руденко вице-губернатором по социальным вопросам. С 2021 года он был заместителем, а потом и директором медиагруппы «Кубань 24».

В этот же день состоялось назначение Анны Миньковой на должность генерального директора медиагруппы «Кубань 24».

Телеграм-канал Kub Mash сообщил, что свекровь Анны Миньковой, пока та была в должности вице-губернатора, сдавала в аренду помещение для поликлиники №16 на улице Трошева. За это время женщина заработала 12 млн рублей из городского бюджета.

По информации того же Kub Mash, Генеральная прокуратура проводит антикоррупционную проверку Анны Миньковой. Предварительно, у ее близких нашли имущество на 1 млрд рублей.

Анна Минькова занимала должность заместителя главы администрации региона десять лет — с апреля 2015 года. Чиновница окончила факультет журналистики и пришла в краевую власть с телевидения.

С 1999 года работала корреспондентом на ГТРК «Кубань». С 2004-го была советником главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 годы — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара, с 2006 по 2011-й — первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».

В марте 2011 года Минькова стала начальником управления информационной политики администрации Краснодарского края. В июле 2014-го ее назначили директором «Девятого канала», позже переименованного в «Кубань 24».

Как писали Юга.ру, в июле 2021 года мошенники взломали инстаграм-аккаунт* Анны Миньковой и просили помочь деньгами.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

