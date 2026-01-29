Экс-замгубернатора Анну Минькову отправили под домашний арест до конца марта

Краснодарский край

  • Анна Минькова © Скриншот фото из телеграм-канала Анны Миньковой
Суд в Краснодаре избрал домашний арест для Анны Миньковой по делу о мошенничестве

29 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для вице-губернатора Анны Миньковой.

Ее обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок действия меры пресечения установлен на два месяца — до 27 марта.

Читайте также:

Для обвиняемой ввели ряд ограничений:

  • запрещено покидать пределы своего жилого помещения, за исключением двух прогулок в день — с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00;
  • запрещено любое общение с лицами, которые проходят по данному уголовному делу;
  • запрещено использовать средства связи и выходить в интернет.

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, 28 января суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко. Сам он проходит по антикоррупционному иску.

Анна Минькова Краснодар Мошенничество Суд Чиновники

