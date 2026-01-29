Экс-замгубернатора Анну Минькову отправили под домашний арест до конца марта
29 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для вице-губернатора Анны Миньковой.
Ее обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок действия меры пресечения установлен на два месяца — до 27 марта.
Для обвиняемой ввели ряд ограничений:
- запрещено покидать пределы своего жилого помещения, за исключением двух прогулок в день — с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00;
- запрещено любое общение с лицами, которые проходят по данному уголовному делу;
- запрещено использовать средства связи и выходить в интернет.
Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре.
