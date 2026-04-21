«Раскаиваюсь в содеянном». Бывшая замгубернатора Краснодарского края Минькова признала вину по делу о мошенничестве
В суде экс-чиновница заявила о явке с повинной и добровольно компенсировала ущерб в 5,4 млн рублей. Ранее у ее семьи изъяли имущество на 110 млн рублей
20 апреля в Ленинском районном суде Краснодара прошло заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Кубани и действующего генерального директора медиагруппы «Кубань 24» Анны Миньковой. Она полностью признала вину по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает ТАСС.
«Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном», — заявила Минькова в зале суда. По данным ее адвоката, экс-чиновница добровольно компенсировала ущерб — 5,4 млн рублей за квартиру, полученную от застройщика. Как установил суд, Минькова завладела двухкомнатной квартирой от застройщика Байзета Нехая, который ранее обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову за помощью в трудоустройстве родственницы на должность директора медколледжа. Минькова в тот период курировала сферу здравоохранения.
Напомним, что 27 января сотрудники ФСБ задержали Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре: свекровь Миньковой, пока та занимала пост вице-губернатора, сдавала помещение для поликлиники №16 на улице Трошева. Октябрьский районный суд отправил экс-чиновницу под домашний арест на два месяца.
Параллельно развивался гражданский иск. В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Миньковой на сумму более 330 млн рублей: ведомство установило, что в период госслужбы чиновница приобрела недвижимость и автомобили, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы. Активы оформлялись на родственников. В апреле Прикубанский районный суд удовлетворил иск частично — у семьи изъяли 21 объект общей стоимостью более 110 млн рублей, а еще 90 млн взыскали за уже проданные активы.
Минькова занимала пост заместителя главы администрации Краснодарского края десять лет — с апреля 2015 года, курируя социальный блок. В октябре 2025-го покинула должность «по личным убеждениям» и в тот же день вернулась в медиагруппу «Кубань 24» генеральным директором. Примечательно, что после задержания региональные госСМИ, включая «Кубань 24», проигнорировали новость о домашнем аресте Миньковой.
