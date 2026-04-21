В суде экс-чиновница заявила о явке с повинной и добровольно компенсировала ущерб в 5,4 млн рублей. Ранее у ее семьи изъяли имущество на 110 млн рублей

20 апреля в Ленинском районном суде Краснодара прошло заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Кубани и действующего генерального директора медиагруппы «Кубань 24» Анны Миньковой. Она полностью признала вину по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает ТАСС.

«Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном», — заявила Минькова в зале суда. По данным ее адвоката, экс-чиновница добровольно компенсировала ущерб — 5,4 млн рублей за квартиру, полученную от застройщика. Как установил суд, Минькова завладела двухкомнатной квартирой от застройщика Байзета Нехая, который ранее обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову за помощью в трудоустройстве родственницы на должность директора медколледжа. Минькова в тот период курировала сферу здравоохранения.

Напомним, что 27 января сотрудники ФСБ задержали Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре: свекровь Миньковой, пока та занимала пост вице-губернатора, сдавала помещение для поликлиники №16 на улице Трошева. Октябрьский районный суд отправил экс-чиновницу под домашний арест на два месяца.