ФСБ задержала бывшего замгубернатора Анну Минькову по подозрению в мошенничестве

Как писали Юга.ру, свекровь Анны Миньковой, пока та была в должности вице-губернатора, сдавала в аренду помещение для поликлиники №16 на улице Трошева. За это время женщина заработала 12 млн рублей из городского бюджета.

27 января источник Юга.ру в органах власти сообщил, что сотрудники ФСБ задержали экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре.

По информации Kub Mash, в октябре 2025 года Генеральная прокуратура инициировала антикоррупционную проверку Анны Миньковой. Предварительно, у ее близких нашли имущество на 1 млрд рублей.

В настоящее время с Миньковой проводят следственные действия на ее рабочем месте. Правоохранители будут устанавливать правомерность такой схемы и объем полученных средств.

Напомним, 27 октября 2025 года вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что решила покинуть пост по личным убеждениям. В тот же день она вступила в должность генерального директора медиагруппы «Кубань 24».

Анна Минькова занимала должность заместителя главы администрации региона десять лет — с апреля 2015 года. Чиновница окончила факультет журналистики и пришла в краевую власть с телевидения.



С 1999 года работала корреспондентом на ГТРК «Кубань». С 2004-го была советником главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 годы — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара, с 2006 по 2011-й — первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».



В марте 2011 года Минькова стала начальником управления информационной политики администрации Краснодарского края. В июле 2014-го ее назначили директором «Девятого канала», позже переименованного в «Кубань 24».