«Кубань 24», ГТРК «Кубань» и другие госСМИ региона проигнорировали задержание и домашний арест Анны Миньковой
Некоторые краевые региональные СМИ умолчали о задержании и отправке под арест экс-замгубернатора Кубани
30 января анонимный телеграм-канал «Профессиональный дилетант» обратил внимание, что многие региональные СМИ проигнорировали новости о задержании и отправке под домашний арест экс-замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой.
Напомним, 27 января ФСБ задержала бывшего замгубернатора Анну Минькову по подозрению в мошенничестве. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест до 27 марта.
Так, автор телеграм-канала рассказал, что в большом вечернем выпуске новостей на ГТРК «Кубань» 27 января журналисты не осветили «главное событие дня в крае». Также промолчали сотрудники «Первого радио» и различные районные и городские газеты.
Проигнорировало происходящее и телеканал «Кубань 24», которым Минькова вновь руководит с октября 2025 года.
Напомним, что в июле 2014-го Минькову назначили директором «Девятого канала», позже переименованного в «Кубань 24». В 2015 году она стала сначала исполняющим обязанности вице-губернатора, а потом и вице-губернатором по соцвопросам. Спустя десятилетие чиновница вновь возглавила телеканал.
«Когда в следующий раз кубанских журналистов будут звать на очередной семинар по улучшению работы с информацией, предлагаем задать вопрос медиатренерам. Нетривиальный. Куда внезапно исчезают азы профессии, объективность и обязательства перед читателями/зрителями? Федеральные и местные частные СМИ — «вывсеврети», — написали в телеграм-канале.
Юга.ру проверили указанную информацию и убедились в ее достоверности — на сайтах, в записанных эфирах и телеграм-каналах перечисленных СМИ нет информации о задержании Миньковой.
При этом ситуацию осветили крупные федеральные СМИ — «Коммерсант», «Первый канал», «РИА Новости» «Известия», «РЕН ТВ». Среди изданий Краснодарского края о задержании Миньковой написали «Комсомольская правда на Кубани», 93.ru, «Утренний Юг» и другие.
Анна Минькова занимала должность заместителя главы администрации региона десять лет — с апреля 2015 года. Чиновница окончила факультет журналистики и пришла в краевую власть с телевидения.
С 1999 года работала корреспондентом на ГТРК «Кубань». С 2004-го была советником главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 годы — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара, с 2006 по 2011-й — первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».
В марте 2011 года Минькова стала начальником управления информационной политики администрации Краснодарского края.
