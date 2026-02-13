У бывшей замглавы Кубани Анны Миньковой хотят отобрать имущество на 330 млн рублей

Прокуратура намерена взыскать с экс-чиновницы недвижимость и автомобили на 330 млн рублей

Надзорное ведомство установило, что в период нахождения на госслужбе Минькова купила недвижимость и машины, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы.

13 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщила , что ведомство подало иск в Прикубанский районный суд Краснодара с требованием обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на общую сумму 330 млн рублей. Основанием стали результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

В перечень имущества, подлежащего изъятию, вошли пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры и три нежилых помещения. Общая площадь недвижимости превышает 7 тыс. квадратных метров. Кроме того, под взыскание попадают шесть автомобилей.

Как утверждает Генпрокуратура, Минькова оформляла активы на своих родственников. Предварительное судебное заседание назначено на 31 марта.

На данный момент Анна Минькова находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре.