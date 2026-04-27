Вода чистая, дыма нет, качество воздуха в норме. Пожар и разлив нефти в Туапсе не повлияет на туризм — АТОР

Эксперты не прогнозируют снижения продаж туров в Туапсинский район на фоне пожара на нефтяном терминале

В качестве примера вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин привел курорт Ольгинка, который находится примерно в 20 километрах от места происшествия. По имеющимся у него данным, на территории этого поселка следов загрязнения не зафиксировано.

24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила , что пожар, произошедший на нефтяном терминале в Туапсе 20 апреля, не окажет существенного влияния на продажи путевок на курорт. Эксперты заявили, что инцидент затронул исключительно промышленную зону порта и никак не отразился на территориях для отдыха: «вода чистая, дыма нет, качество воздуха в норме, а ветер дует в сторону от популярных отелей».

Аналогичную информацию предоставили и представители компании «Ателика», которая управляет сетью отелей в Туапсинском районе. Они также подтвердили, что нефтяные пятна отсутствуют на пляжах в местах массового отдыха.

Кроме того, согласно статистике АТОР, доля Туапсинского района в общем объеме черноморского туристического потока не превышает 3%.

Напомним, критическая экологическая обстановка в Туапсе сохраняется с 16 апреля. Режим ЧС ввели после первой атаки БПЛА на морской терминал, когда произошла утечка топлива в реку.

Ситуация усугубилась 20 апреля после повторного удара дронов. В тот же день экологи зафиксировали в море нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. метров. Потушить пожар удалось только 24 апреля.

Часть нефтепродуктов попала из реки Туапсе в акваторию Черного моря и на береговую линию, где сейчас проводят их сбор. Ситуацию существенно осложняют затяжные проливные дожди — они спровоцировали резкий подъем уровня воды, из-за чего загрязнения начали переливаться через боновые заграждения.