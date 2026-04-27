Глава РПЦ освятил храм в Динской и встретился с Вениамином Кондратьевым

26 апреля пресс-служба Московской Патриархии сообщила, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Краснодарский край. Глава РПЦ освятил храм Рождества Христова в станице Динской, посетил домовый храм в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени И.В. Безуглого, где встретился с казачьей молодежью и передал в дар Владимирскую икону Божией Матери. В тот же день патриарх провел рабочую встречу с губернатором Вениамином Кондратьевым — при участии полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия. По итогам встречи Кондратьев был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени — за «вклад в укрепление православия и развитие региона». Однако анонсированный визит патриарха в Юбилейный микрорайон Краснодара для закладки камня в основание собора Пресвятой Богородицы так и не состоялся. Новостной портал «Город» сообщил, что в Екатеринодарской и Кубанской епархии до последнего не теряли надежды: патриарха ожидали к обеду, после мероприятий в Динской. Сотни горожан собрались на аллее 80-летия образования Краснодарского края, но дождаться предстоятеля РПЦ не удалось. Депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов пояснил, что высокопоставленные лица традиционно участвуют только в мероприятиях, которые однозначно воспринимаются населением положительно. По его данным, инициаторами закладки собора выступали чиновники. Как сообщил телеграм-канал «Краснодар ЮМР», на предполагаемой территории строительства храма дежурили силовики с дубинками, были завезены металлические ограждения. В редакцию Юга.ру обратилась местная жительница и сообщила, что на Платановом бульваре поставили запрещающие остановку и стоянку знаки, а также убрали пешеходный переход.

Напомним, что жители ЮМР заметили подготовку к возможному приезду патриарха еще в середине прошлой недели. На набережной внезапно начали мыть плитку, красить урны и менять фонари, а на территории находилась правительственная делегация с представителями МЧС. Кроме того, сотрудники полиции начали обходы активистов, требуя от них подписать обязательство о неучастии в массовых мероприятиях. В микрорайоне также массово проверяли владельцев гражданского оружия. Один из жителей рассказал Юга.ру, что участковый прямо объяснил: визит связан с приездом патриарха. Накануне визита пресс-служба Краснодарского крайкома КПРФ назвала попытку организовать визит патриарха в ЮМР провокацией, которая только усилит социальную напряженность. Коммунисты призвали силовиков проявить сдержанность, а мэра Краснодара Евгения Наумова — отказаться от организации мероприятия. Жители Юбилейного микрорайона более полутора лет протестуют против возведения храмового комплекса на набережной, где они привыкли гулять, проводить семейные праздники и устанавливать новогоднюю елку. По их словам, в пешей доступности от предполагаемой стройки уже действуют храм и часовня, поэтому необходимости в новом религиозном объекте именно на этом месте они не видят. Жители собирали тысячи подписей, записывали обращения президенту Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, но ответа так и не получили. Городская администрация десятки раз отказывала в проведении официальных митингов. 14 января глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о межевании земли под новый храм. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий. В ходе общественных обсуждений абсолютное большинство участников высказалось против застройки зеленой зоны, однако комиссия по землепользованию мэрии не учла эти голоса и рекомендовала разрешить строительство. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в конце 2025 года заявил, что решение по строительству храма принято окончательно. По его словам, храм будет посвящен участникам СВО. Ранее на встрече с общественниками он жестко отреагировал на слова председателя районного совета о том, что подавляющее большинство местных жителей против объекта: «А надо, чтобы были за», — заявил тогда губернатор.