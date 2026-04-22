Мытье плитки и очередной пикет: в Краснодаре ждут патриарха, который заложит первый камень скандального храма

21 апреля телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил , что жители заметили на набережной 80-летия образования края подозрительную активность. По их словам, обычно территорию убирают только во время субботников, но внезапно там начали мыть плитку, красить урны и менять фонари. Также на набережной заметили правительственную делегацию с представителями МЧС. Горожане считают, что причиной «генеральной уборки» стал ожидаемый визит патриарха Кирилла, о котором горожане узнали еще 1 апреля. Тогда жительница Краснодара вышла на одиночный пикет, обращаясь к священнослужителю с просьбой сохранить зеленую зону в ЮМР.

На сайте КубГУ подтвержден визит патриарха в вуз 25 апреля. В программе — встреча со студентами и освящение храма Кирилла и Мефодия.



Утром 22 апреля в соцсетях появилось сообщение, в котором говорилось, что 25 апреля патриарх заложит камень в основание строительства собора в ЮМР, а 26 апреля освятит храм в станице Динской. Также в тексте было сказано, что «для отдельных прихожан» ограничат проход на территорию храмов «из-за неспокойной террористической обстановки». То есть у жителей не будет возможности пообщаться со священнослужителем.

В Екатеринодарской епархии порталу 93.RU сообщили, что пока не могут это прокомментировать и опубликуют официальную информацию позже.

В связи с этим 22 апреля у здания ЗСК прошел одиночный пикет. Местный житель призвал чиновников «вспомнить о совести», потребовал отставки губернатора и сохранения набережной.



«Именно глава региона назначает своих заместителей, назначает мэра города. Он несет ответственность за то, что у него делается в крае. С учетом того, что в команде губернатора регулярно производятся аресты, такое ощущение, что коррумпированные чиновники срослись с коммерческими структурами», — поделился краснодарец.



Напомним, что результаты общественных обсуждений, в ходе которых 99% участников выступили против строительства храма в ЮМР, власти проигнорировали. Чиновники продолжают продвигать проект религиозного объекта в единственной зеленой зоне микрорайона, который решили посвятить бойцам СВО.