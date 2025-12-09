В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час

3 декабря депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов опубликовал в своем телеграм-канале видео от людей, одетых в военную форму. Он объявил, что собирается записать обращение к мэру Наумову и губернатору Кубани за возведение храма и позвал на него представителей «Русской Общины», «Ярой Сотни» и других организаций, а также «всех русских, православных христиан и каждого, кто поддерживает традиционные ценности». Сход запланирован у елки в Юбилейном микрорайоне в 18:00 14 декабря. «Наши герои с передовой тоже не понимают, почему предательская мразь орудует в глубоком тылу и подрывает стабильность в стране. Но я вам обещаю, что мы не отдадим таким подонкам как Сафронов и Черкасов наш Краснодар», — написал Климов.

Помимо этого, 8 декабря телеграм-канал «Дуб Хранитель ЮМР» сообщил, что жители ЮМР планируют записать коллективное видеообращение на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить застройку аллеи 80-летия Краснодарского края:



«Мы требуем вернуть аллею нашим детям и прекратить застройку Юбилейного. Местные власти нас не слышат, нарушают градостроительные нормативы и процедуры».



Жители Юбилейного соберутся в тот же день и в том же месте, где и депутат Климов, но на час позже — в 19:00.

Напомним, что о строительстве третьего храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители высказались против — они выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.

Изначально объект планировали возвести на месте обещанного парка. После протестов краснодарцев власти предложили новую локацию — аллею 80-летия Краснодарского края, где каждый год устанавливают новогоднюю елку. Горожане продолжили выступать против застройки набережной.

В октябре 2025 года власти Краснодара подвели итоги общественных обсуждений строительства храма. Против высказались около 1,5 тыс. человек, однако все их замечания отклонили.