В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час
Жители Юбилейного микрорайона Краснодара запишут видеообращение к президенту РФ с просьбой не строить храм. Депутат гордумы призвал сторонников застройки записать ответное обращение
3 декабря депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов опубликовал в своем телеграм-канале видео от людей, одетых в военную форму. Он объявил, что собирается записать обращение к мэру Наумову и губернатору Кубани за возведение храма и позвал на него представителей «Русской Общины», «Ярой Сотни» и других организаций, а также «всех русских, православных христиан и каждого, кто поддерживает традиционные ценности». Сход запланирован у елки в Юбилейном микрорайоне в 18:00 14 декабря.
«Наши герои с передовой тоже не понимают, почему предательская мразь орудует в глубоком тылу и подрывает стабильность в стране. Но я вам обещаю, что мы не отдадим таким подонкам как Сафронов и Черкасов наш Краснодар», — написал Климов.
Собор или зеленая зона?:
Помимо этого, 8 декабря телеграм-канал «Дуб Хранитель ЮМР» сообщил, что жители ЮМР планируют записать коллективное видеообращение на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить застройку аллеи 80-летия Краснодарского края:
«Мы требуем вернуть аллею нашим детям и прекратить застройку Юбилейного. Местные власти нас не слышат, нарушают градостроительные нормативы и процедуры».
Жители Юбилейного соберутся в тот же день и в том же месте, где и депутат Климов, но на час позже — в 19:00.
Напомним, что о строительстве третьего храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители высказались против — они выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.
Изначально объект планировали возвести на месте обещанного парка. После протестов краснодарцев власти предложили новую локацию — аллею 80-летия Краснодарского края, где каждый год устанавливают новогоднюю елку. Горожане продолжили выступать против застройки набережной.
В октябре 2025 года власти Краснодара подвели итоги общественных обсуждений строительства храма. Против высказались около 1,5 тыс. человек, однако все их замечания отклонили.
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР:
После этого в начале ноября жители ЮМР запустили сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.
24 ноября горожане записали видеообращение к главе Краснодара и попросили встретиться и обсудить строительство храма. Наумов на ролик не отреагировал. Также 30 ноября краснодарцы записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву.
5 декабря глава региона во время «прямой линии» заявил, что новый храм в Юбилейном микрорайоне построят и посвятят бойцам СВО.
Как писали Юга.ру, Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре.