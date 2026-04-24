В Краснодаре полиция проверяет владельцев оружия и активистов на ЮМР перед визитом патриарха

23 апреля телеграм-канал «ЮМР Краснодар» сообщил , что жители ЮМР начали сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу против застройки набережной. Горожане просят не допустить строительства 70-метрового храма на Рождественской набережной. Они напомнили, что большинство участников общественных обсуждений выступали против этого проекта, но их замечания отклонили. Жители планировали подписать обращение 23 и 24 апреля, а 25-го — вручить его лично патриарху. Однако к вечеру 23 апреля стало известно, сотрудники полиции стали посещать активистов на дому, требуя отказаться от участия в любых массовых мероприятиях.

Кроме того, как сообщил Юга.ру анонимный источник, в ЮМР начались массовые проверки владельцев гражданского оружия.

«У меня есть оружие уже почти пять лет — ружье и пистолет. За все это время никто из правоохранителей не приезжал с проверками условий хранения. А вчера пришел участковый. Он прямо объяснил, что визит связан с предстоящим приездом патриарха. Сейчас в ЮМР массово проверяют всех владельцев оружия», — рассказал житель района.

Помимо этого, правоохранители интересовались политическими предпочтениями горожан, в частности их отношением к оппозиционным политикам — Александру Сафронову и Виталию Черкасову.



Читательница Юга.ру рассказала, что силовики выдали ей предостережение под подпись, чтобы в дальнейшем использовать это как доказательство нарушения. По ее словам, правоохранители пригрозили ей: любая попытка раздавать листовки или собирать подписи на набережной обернется делом по «статье».

«В начале документа была фраза, которая мне не понравилась: «Поступили сведения, что я готовлюсь совершить противоправные действия». Но я не собираюсь. Далее они предупреждают, что я могу быть привлечена к уголовной ответственности по таким-то статьям. Общались со мной вежливо, документов не предъявили, сами были в гражданской одежде», — поделилась жительница ЮМР.

Также Юга.ру выяснили, что силовики навестили квартиру экс-кандидата в гордуму Краснодара Виталия Черкасова, но дома его не застали.

Напомним, что изначально визит патриарха Кирилла был запланирован на 25 апреля. Священнослужитель должен заложить первый камень храма, против которого выступают жители. Однако пресс-служба Кубанской митрополии заявила, что патриарх приедет в Краснодар 26 апреля. О посещении ЮМР в официальном сообщении ничего не сказано.