Ростовские Парамоновские склады могут стать парком-музеем. Активисты смогли добиться внимания властей к сохранению объекта

В Ростове-на-Дону из Парамоновских складов могут сделать парк с руинами. Объект планируют изъять у собственника, действия которого, по словам активистов, только разрушали памятник

Предыстория. В конце апреля активисты Ростова-на-Дону потребовали деприватизации Парамоновских складов. Памятник находится в плачевном состоянии, а действия собственника только разрушают его. 26 мая активистка Елена Хатламаджиян сообщила в своем телеграм-канале, что волонтерам удалось попасть на прием к заместителю губернатора Ростовской области Андрею Фатееву, чтобы обсудить вопрос изъятия Парамоновских складов у собственника. Памятник архитектуры федерального значения сейчас принадлежит компании «Альянс-М». Общественники требуют деприватизировать объект и обустроить там парк-музей. Напомним, в конце марта 2026 года Юрий Слюсарь сообщил, что памятник находится в плачевном состоянии: фундамент частично погружен в воду, а склон нестабилен. Тогда же губернатор поручил создать общественную группу для работы по сохранению складов. Также он заявил, что власти обратятся в Росимущество для разработки проекта укрепления склона.

Хатламаджиян отметила, что впервые за многие годы власти заинтересовались предложениями активистов. Она рассказала, что возможность изъятия Парамоновских складов появится позже — мировое соглашение между собственником и комитетом по охране объектов культурного наследия заканчивается в августе 2026 года. Однако до этого времени собственнику предложат самостоятельно реализовать проект парка-музея. Если «Альянс-М» не согласится, склады обустроят при поддержке Министерства культуры. «Все это пока очень шатко и находится на стадии рассмотрения. Но, на мой взгляд, это очень весомый сдвиг, так как ранее на эту тему даже говорить никто не хотел в администрации. Конечно, это очень долгий процесс, который может занять не один год, но хотя бы появился свет в конце тоннеля», — написала Елена. Также ситуацию прокомментировала активистка Ольга Головина. Она заявила, что лучшим вариантом благоустройства Парамоновских складов станет создание парка с руинами. «Подсказывает градостроительная ситуация: здесь ценна не только архитектура, интегрированная в природный ландшафт, но и гидротехнические решения — склады стоят на природных родниках. К тому же в Ростове катастрофически не хватает парков, тем более с естественными источниками воды», — подчеркнула Ольга. Также она отметила, что подобные примеры парков с руинами уже есть в России — форт №3 в Калининграде и замок Рагнит в Немане.