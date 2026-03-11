В Анапе волонтеры откроют лагерь и приглашают очищать берег от мазута и мусора

10 марта телеграм-канал «Центр чистой природы 12–15» сообщил об открытии лагеря «За чистую косу 2.0» в станице Благовещенской. Туда приглашают волонтеров для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора.



В прошлом году активисты трудились в зоне ЧС пять месяцев. В этом году лагерь будет работать с 15 по 31 марта.