В Анапе волонтеры откроют лагерь и приглашают очищать берег от мазута и мусора

В Анапе волонтеры откроют волонтерский лагерь для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора

10 марта телеграм-канал «Центр чистой природы 12–15» сообщил об открытии лагеря «За чистую косу 2.0» в станице Благовещенской. Туда приглашают волонтеров для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора.

В прошлом году активисты трудились в зоне ЧС пять месяцев. В этом году лагерь будет работать с 15 по 31 марта.

«Мазута еще достаточно»:

Что ждет волонтеров?

  • очистка побережья от мусора;
  • проживание и питание в станице Благовещенской за счет центра;
  • сертификаты и часы на платформе Добро.рф;
  • фото- и видеоотчет;
  • компенсация проезда до 5 тыс. рублей для первых шести участников, которые пробудут в лагере не менее 10 дней.

В лагере ждут участников старше 18 лет.

Количество мест ограничено. Регистрация доступна по ссылке.

Как писали Юга.ру, в начале марта на берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом.

