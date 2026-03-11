В Анапе волонтеры откроют лагерь и приглашают очищать берег от мазута и мусора
В Анапе волонтеры откроют волонтерский лагерь для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора
10 марта телеграм-канал «Центр чистой природы 12–15» сообщил об открытии лагеря «За чистую косу 2.0» в станице Благовещенской. Туда приглашают волонтеров для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора.
В прошлом году активисты трудились в зоне ЧС пять месяцев. В этом году лагерь будет работать с 15 по 31 марта.
«Мазута еще достаточно»:
Что ждет волонтеров?
- очистка побережья от мусора;
- проживание и питание в станице Благовещенской за счет центра;
- сертификаты и часы на платформе Добро.рф;
- фото- и видеоотчет;
- компенсация проезда до 5 тыс. рублей для первых шести участников, которые пробудут в лагере не менее 10 дней.
В лагере ждут участников старше 18 лет.
Количество мест ограничено. Регистрация доступна по ссылке.
Как писали Юга.ру, в начале марта на берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом.
