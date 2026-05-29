Снег в горах, ливень и гроза. В последние выходные весны Краснодар и край накроет непогода

    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 и 31 мая на Кубани продолжит действовать штормовое предупреждение. Ожидаются дожди и сильный ветер

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 и 31 мая в Краснодаре и крае. Синоптики сообщили о продлении штормового предупреждения на территории всего региона, за исключением Сочи и Сириуса.

30 и 31 мая в Краснодаре ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра — до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 16–19 °C, ночью — 7–11 °C.

В крае ожидаются дожди, местами — ливни с грозой и порывами ветра до 25 м/с. Температура воздуха днем — 15–20 °C, ночью похолодает до 7 °C. На реках, притоках Кубани и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды с превышением опасных отметок.

В горах днем температура воздуха составит до 5 °C, ночью похолодает до -2 °C. Также в горном кластере возможен мокрый снег. На Черноморском побережье днем будет 13–18 °C, ночью — 9–14 °C. На участке от Анапы до Магри также возможны смерчи над морем.

Как писалди Юга.ру, из-за прохладной погоды Черное море на побережье Краснодарского края не успело прогреться к началу сезона.

