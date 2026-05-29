В Краснодаре пройдет масштабная арт-ярмарка. Можно будет купить работы и пообщаться с художниками

    Произведения «Небо&Сова» и Петра Лыбина © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных галереей «Хаос»

Галерея «Хаос» снова собирает арт-ярмарку современного искусства (6+)

Галерея «Хаос» анонсировала на 31 мая однодневную арт-ярмарку современного искусства. Она продлится всего один день.

Будут представлены графика, живопись, фотография и коллажи. У посетителей будет возможностью не просто посмотреть работы, но и познакомиться с авторами лично.

Среди мастеров — Константин Лупанов, Аслан Оразаев, Петр Лыбин, Ольга Бежина, Станислав Правдивцев, галерея «Небо&Сова», Андрей Лахно, Мария Гомон, Екатерина Солод, Натали Домнич и другие.

Выставка будет работать 31 мая с 12:00 до 18:00 в галерее «Хаос». Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Галерея современного искусства «Хаос» открылась в начале марта 2025 года. Патронами пространства стали Никита Краснопояс и Ксения Бороздина. В галерее каждый месяц проходят разные выставки.

