Смерчи над морем и превышение нормы осадков в два раза. Сочи встретит лето непогодой

Синоптики рассказали о непогоде, которая обрушится на Сочи 29–31 мая

28 мая автор телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин сообщил, что на курорт придет холодный фронт, который сейчас набирает мощность недалеко от Краснодара.

В связи с этим 29–31 мая в Сочи ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируется 190–200 мм осадков — это почти вдвое больше месячной нормы для мая. Алексей сообщил, что эпицентр осадков расположится над горами курорта. Однако это не значит, что в самом городе будет сухо.

«Этот объем осадков будет стекать в реки, которые проходят через Сочи и его районы», — отметил Алексей.

Также Кокорин написал, что возможны подтопления, выход рек из берегов и селевые потоки.