Смерчи над морем и превышение нормы осадков в два раза. Сочи встретит лето непогодой
Синоптики рассказали о непогоде, которая обрушится на Сочи 29–31 мая
28 мая автор телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин сообщил, что на курорт придет холодный фронт, который сейчас набирает мощность недалеко от Краснодара.
В связи с этим 29–31 мая в Сочи ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируется 190–200 мм осадков — это почти вдвое больше месячной нормы для мая. Алексей сообщил, что эпицентр осадков расположится над горами курорта. Однако это не значит, что в самом городе будет сухо.
«Этот объем осадков будет стекать в реки, которые проходят через Сочи и его районы», — отметил Алексей.
Также Кокорин написал, что возможны подтопления, выход рек из берегов и селевые потоки.
В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C:
Кроме того, гидрометцентр Сочи объявил на 30 и 31 мая штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и ветер с порывами до 22 м/с.
По данным синоптиков, подъемы уровня воды в реках превысят опасные отметки, а в горах возможен сход селей. Кроме того, над морем — на участке от Магри до Веселого — возможно формирование смерчей.
29 мая температура воздуха днем составит 15–20 °C, ночью — 9–14 °C. 30 и 31 мая резко похолодает — днем будет 10–15 °C, а ночью столбики термометров опустятся до 8 °C.
Как писали Юга.ру, на территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение до 30 мая.