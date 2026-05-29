Смерчи над морем и превышение нормы осадков в два раза. Сочи встретит лето непогодой

Краснодарский край

  Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
Синоптики рассказали о непогоде, которая обрушится на Сочи 29–31 мая

28 мая автор телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин сообщил, что на курорт придет холодный фронт, который сейчас набирает мощность недалеко от Краснодара.

В связи с этим 29–31 мая в Сочи ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируется 190–200 мм осадков — это почти вдвое больше месячной нормы для мая. Алексей сообщил, что эпицентр осадков расположится над горами курорта. Однако это не значит, что в самом городе будет сухо.

«Этот объем осадков будет стекать в реки, которые проходят через Сочи и его районы», — отметил Алексей.

Также Кокорин написал, что возможны подтопления, выход рек из берегов и селевые потоки.

В Краснодарском крае температура Черного моря всего 18–20 °C:

Кроме того, гидрометцентр Сочи объявил на 30 и 31 мая штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и ветер с порывами до 22 м/с. 

По данным синоптиков, подъемы уровня воды в реках превысят опасные отметки, а в горах возможен сход селей. Кроме того, над морем — на участке от Магри до Веселого — возможно формирование смерчей.

29 мая температура воздуха днем составит 15–20 °C, ночью — 9–14 °C. 30 и 31 мая резко похолодает — днем будет 10–15 °C, а ночью столбики термометров опустятся до 8 °C.

Как писали Юга.ру, на территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение до 30 мая.

Весь мир в одном парке
