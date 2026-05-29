В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества

Краснодар вновь подтверждает свой статус одного из самых динамично развивающихся мегаполисов страны. 28 мая группа компаний «ИНСИТИ» дала официальный старт амбициозному проекту, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. На площади в 15 гектаров ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества (РГО) — новую туристическую Мекку, где архитектура, искусство и география сольются воедино. 28 мая прошла масштабная пресс-конференция, посвященная началу строительных работ, — прямо на месте будущего грандиозного объекта, на бульваре Адмирала Пустошкина. Еще в октябре 2025 года здесь торжественно заложили первый камень, а сегодня проект обрел финальные черты и перешел в стадию активной реализации.

Под Покровом Богородицы: ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре

Не просто парк, а визитная карточка города Для почти двухмиллионного Краснодара появление зеленой зоны такого уровня — событие историческое. Парк РГО станет не только местом отдыха, но и мощным образовательным и культурным центром федерального масштаба. Мэр Краснодара Евгений Наумов в своем выступлении подчеркнул колоссальную значимость проекта для краевой столицы: «Мы нечасто присутствуем на таких знаковых событиях, как закладка парка, которому предстоит стать визитной карточкой Краснодара. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто прошел этот путь — от зарождения идеи до ее реального воплощения. Наш город преображается, его население стремительно растет. Ждем не дождемся, когда сможем перерезать ленточку на открытии! Желаю проекту доброго пути. Уверен: когда мы встретимся здесь через полтора-два года, этот парк станет настоящей жемчужиной краевой столицы».

Евгений Наумов © Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ

«Эффект Бильбао» и архитектурная уникальность Над созданием парка работали лучшие специалисты страны. Архитектурную концепцию разработало бюро «РОСА» под руководством Константина Фомина — лауреата Государственной премии РФ и автора знаменитого Ржевского мемориала. Концепция пространства поражает воображение. Как рассказал Константин Фомин, в основу легла форма развернутого земного шара: «В основу концепции легла форма земного шара, развернутого таким образом, чтобы на центральном меридиане находились Краснодар и Москва — Россия выступает смысловым центром этого пространства. Парк спроектирован в двух ярусах и включает более 40 тематических зон. Каждая из них строго соответствует реальной географии: посетители увидят объекты, посвященные озеру Байкал, Гималаям, Уральским горам, водопаду Виктория, Ниагаре и Гранд-Каньону. А в точке Северного полюса возведут часовню в честь покровителя путешественников Николая Чудотворца. Мы рассчитываем на «эффект Бильбао» — когда масштабный архитектурный проект становится магнитом, притягивающим туристов со всего мира».

Константин Фомин © Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ

Наследие для будущих поколений Инициатором и идейным вдохновителем создания парка выступило Краснодарское региональное отделение РГО. По словам председателя отделения Ивана Чайки, проект изначально задумывался как нечто большее, чем просто зона отдыха. «Этот парк призван стать общенациональным достоянием. Уверен, каждый житель страны будет гордиться тем, что в России появляется пространство, не имеющее мировых аналогов, — отметил Иван Чайка. — По сути, это живая интерактивная энциклопедия нашей страны и всей планеты. Президент России объявил 2027 год Годом географии, и мы ставим перед собой амбициозную цель — открыть к этому времени первую очередь парка. Для реализации задуманного мы собрали команду выдающихся специалистов: архитекторов, скульпторов и инженеров, чтобы создать настоящий шедевр паркового искусства». Особое внимание в парке будет уделено искусству. Художественную поддержку проекта осуществляет Российская академия художеств (РАХ). Президент РАХ Василий Церетели не скрывал своего восхищения смелостью краснодарского проекта: «От всей души поздравляю горожан с этим грандиозным событием! Парк станет невероятным пространством, где сойдутся передовая архитектура и высокое искусство. Проект имеет все шансы стать не просто гордостью страны, но и мощным центром притяжения туристов, эталоном для создания подобных объектов во всем мире. Особенно хочу отметить прекрасную инициативу — проводить на этой площадке первую в мире географическую биеннале. Это идеальный формат для объединения науки и искусства».

Василий Церетели © Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ

Социальная ответственность бизнеса на деле Реализация такого грандиозного проекта была бы невозможна без надежного партнера в лице социально ответственного бизнеса. Инвестором и застройщиком выступает группа компаний «ИНСИТИ» — один из ведущих девелоперов Юга России. Для компании этот парк — продолжение многолетней стратегии по созданию комфортной городской среды. Отвечая на вопросы журналистов, учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов подчеркнул, что создание общественных пространств для компании является безусловным приоритетом: «Для нас это особенный и невероятно масштабный проект. У компании уже есть успешный опыт создания общественных пространств: мы построили Флагманский и Елизаветинский парки, бульвар Любимово. С 2014 года ГК ИНСИТИ возводит не только жилье, но и социальную инфраструктуру, потому что наша главная цель — формирование по-настоящему комфортной городской среды. В строительство Парка РГО мы вложим весь наш опыт и ресурсы, чтобы реализовать проект на самом высоком уровне. Результат должен быть безоговорочно достоин гордого имени Русского географического общества».

Роман Саркисов © Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ