В Музейной кофейне Краснодара бесплатно покажут серию камерных черно-белых портретов

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
В Краснодаре пройдет выставка фотохудожника Игоря Степанова (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 30 мая открытие выставки фотохудожника Игоря Степанова «Экстракция. Лица в тени». Экспозиция включает в себя серию из 12 камерных черно-белых портретов.

Игорь Степанов совмещает фотосъемку с работой бариста. Большинство героев его снимков — реальные посетители кофейни, зашедшие за утренним эспрессо. В своих работах автор использует технику мультиэкспозиции, мягкий фокус и длинную выдержку. 

Первая часть названия выставки — экстракция — отсылает к кофейному термину, означающему извлечение вкуса и сути из зерна.

«В своем визуальном исследовании Игорь Степанов занимается схожим процессом: он «извлекает» подлинный внутренний мир человека из шума будней», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 25 июня в Музейной кофейне. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Весь мир в одном парке
В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

