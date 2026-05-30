В Музейной кофейне Краснодара бесплатно покажут серию камерных черно-белых портретов

В Краснодаре пройдет выставка фотохудожника Игоря Степанова (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 30 мая открытие выставки фотохудожника Игоря Степанова «Экстракция. Лица в тени». Экспозиция включает в себя серию из 12 камерных черно-белых портретов. Игорь Степанов совмещает фотосъемку с работой бариста. Большинство героев его снимков — реальные посетители кофейни, зашедшие за утренним эспрессо. В своих работах автор использует технику мультиэкспозиции, мягкий фокус и длинную выдержку.

Первая часть названия выставки — экстракция — отсылает к кофейному термину, означающему извлечение вкуса и сути из зерна. «В своем визуальном исследовании Игорь Степанов занимается схожим процессом: он «извлекает» подлинный внутренний мир человека из шума будней», — рассказали организаторы. Выставка будет работать до 25 июня в Музейной кофейне. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.