Вечером 23 мая жюри 79-го Каннского международного кинофестиваля объявило победителей конкурсной программы. Гран-при фестиваля — вторую по значимости награду — получил российский режиссер Андрей Звягинцев за фильм «Минотавр».

Это первая работа режиссера за девять лет: предыдущий фильм «Нелюбовь» вышел в 2017 году. По сюжету, глава российской компании узнает об измене жены в тот момент, когда ему предстоит отправить сотрудников на СВО в рамках частичной мобилизации. Действие разворачивается осенью 2022 года, а название отсылает к древнегреческому мифу о чудовище в лабиринте, которому приносили человеческие жертвы. Съемки проходили в Риге. Получая награду, Звягинцев обратился с призывом прекратить военные действия.

Раннее вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля вручали Андрею Тарковскому (в 1972 году за фильм «Солярис» и в 1986 году за фильм «Жертвоприношение»), Андрею Кончаловскому («Сибириада», 1979), Тенгизу Абуладзе («Покаяние», 1986) и Никите Михалкову («Утомленные солнцем», 1994).

«Золотая пальмовая ветвь» досталась картине «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Ранее главный приз фестиваля получали советские режиссеры Фридрих Эрмлер («Великий перелом», 1946) и Михаил Калатозов («Летят журавли», 1958).

В параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» участвовал уроженец Нальчика Кантемир Балагов с фильмом «Варенье из бабочек» — своей первой англоязычной работой. Картина открыла программу, в главных ролях снялись Барри Кеоган и Моника Беллуччи. Изначально сценарий, написанный при участии Марины Степновой, предполагал съемки в Нальчике, однако действие было перенесено в черкесскую общину Нью-Джерси. Критики отмечали мастерски воссозданную атмосферу тесноты замкнутого сообщества, но указывали на драматургические неувязки. Призами «Варенье из бабочек» отмечено не было.