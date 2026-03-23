«Это последствия катастрофы». Сочинские пляжи оказались усыпаны мертвыми птицами

На пляжах Сочи и Сириуса обнаружили большое количество мертвых птиц. Орнитолог заявил, что причина — последствия разлива нефти в Черном море

В тот же день создатель телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин опубликовал видео с побережья в Сириусе возле Имеретинского морпорта, которое «усыпано» трупами пернатых.

17 марта Сочинское географическое общество на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало кадры с пляжа курорта, на которых наблюдается большое количество мертвых водоплавающих птиц.

В комментариях один из пользователей сообщил, что видел мертвых птиц и на Мамайском пляже в Сочи.

Сочинское географическое общество обратилось к орнитологу Александру Дворецкому, чтобы узнать, в чем причина гибели пернатых и связано ли это с катастрофой в Керченском проливе и разливом нефти в декабре 2024 года.

«Конечно, это последствия катастрофы. Уже вторая неделя пошла, как количество птиц увеличилось», — заявил специалист.

По данным Сочинского географического общества, прошедшие в конце февраля и начале марта штормы подняли мазутные залежи, которые вынесло в сторону побережья.

«Причиной гибели птиц может быть зараженная мазутом рыба, которой питаются водоплавающие», — заявили географы.

Представители общества обратились к администрации и мэру Сочи Андрею Прошунину разобраться в ситуации и помочь с организацией Центра помощи птицам.

Отметим, что под публикацией Алексея Кокорина пользователь с ником «Сириус. Сегодня» написал, что специалисты уже обследовали береговую линию и «признаков загрязнения мазутом не обнаружили». Также, по данным пользователя, на трупах птиц отсутствуют следы мазута — гибель могла произойти «в процессе миграции по естественным причинам». Однако относится ли аккаунт к официальным ведомствам, неизвестно.

23 марта в телеграм-канале «Любимый Сочи» опубликовали кадры с мертвыми птицами уже на пляже Туапсе.

«Гибель птиц на побережье приобрела массовый характер», — написали в сообществе.