Ученые Кубанского госуниверситета одобрили новый песок для пляжей Анапы. Экологи не согласны

Специалисты КубГУ заявили, что новый песок идентичен тому, что находился на побережье Анапы до разлива мазута

2 апреля оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на доцента кафедры геологии и геофизики КубГУ Татьяну Любимову сообщил , что новый песок, завезенный на пляжи Анапы, схож с природным по размеру и составу. Это подтвердили исследования ученых. По словам Любимовой, новый песок состоит из кварца, но ракушек в нем меньше. Со временем он обогатится ракушками, которые попадают на пляжи после штормов, и станет «идентичным исходному». Доцент КубГУ заявила, что остатки нефтепродуктов, которые находят в песке на пляжах, больше не выделяют вредных веществ. Они не проникнут через слой восстановленного песка и будут переработаны микроорганизмами. При этом 1 апреля экологи рассказали Mash, что завезенный песок сильно отличается по составу от природного — в нем много глины и ила с плотными кусками разного размера, а также почти нет кварца. «Главная проблема — его пылеватость: ветер и штормы будут выдувать легкие частицы, а глина и ил останутся. В результате сверху может образоваться плотный слой вместо привычного рыхлого песка», — отметили эксперты.

«Цвет не тот. И фактура совсем другая»:

Экологи предупредили, что при волнении моря вода, смешанная с новым песком, станет мутной. Это снизит проникновение ультрафиолета, который уничтожает бактерии и паразитов, что может повлиять на безопасность купания.

Также существует риск возвращения мазута. Со временем новый песок перемешается с нижними слоями, где могут остаться нефтепродукты. При потеплении мазут снова выйдет на поверхность. По оценкам специалистов, на естественное очищение пляжей потребуется от трех до пяти лет.



Напомним, что власти Краснодарского края хотят открыть пляжи Анапы к 1 июня 2026 года. В феврале эти территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе, начали восстанавливать с помощью нового песка.

Кубанский эколог Евгений Витишко раскритиковал этот метод. Эксперт считает, что если засыпать пострадавший берег новым песком, это замаскирует проблему, но не устранит ее. По мнению Витишко, мазута на пляжах еще достаточно и говорить об их открытии рано.

Метод критикуют и волонтеры штаба «Дельфины», которые ликвидируют последствия разлива нефти. Они считают результаты полученных проб необъективными, так как новый чистый песок не перемешан с замазученным.