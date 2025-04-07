«Белый мазут». На пляжах Анапы и Темрюкского района произошел выброс пальмового масла

6 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что на Бугазской косе между станицей Благовещенской и поселком Волна обнаружили белое вещество. Основные выбросы произошли 5 апреля на участке береговой линии в 10 километров. По предварительным данным, это пальмовое масло. Как вещество попало на берег, в оперштабе не уточнили.

Эколог Роман Пукалов предположил, что пальмовое масло попало в акваторию Черного моря из-за очистки цистерн судна, расположенного неподалеку от Бугазской косы, в нейтральных водах.



Также эколог Евгений Витишко назвал «Утреннему Югу» два вероятных источника попадания белого вещества на берег — из транспортного судна или из канавы, в которую выбросили ненужное масло, а после оно оказалось в акватории.

«Масло — это органическое вещество, и если оно не смешается сильно с мазутом, то через время оно само пропадет», — отметил эксперт.

Витишко заявил, что выбросы пальмового масла сильно не повлияют на экологию, так как разлив нефти в Черном море принес больше вреда.



Эколог Георгий Каваносян рассказал в своем телеграм-канале, что это не первый выброс подобной субстанции в регионе. В феврале 2024 года жители Тамани обнаружили похожие сгустки и пожаловались на специфический запах. Специалисты подозревали утечку на терминале компании ЭФКО в порту «Тамань». Также на берегу находили много мертвых медуз.

Несколько лет назад суд приостанавливал деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в группу компаний «ЭФКО») по перевозке пальмового масла через порт «Тамань» из-за многочисленных нарушений.