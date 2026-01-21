У министра транспорта Кубани прошли обыски. Поводом стало дело о мошенничестве

21 января 93.RU со ссылкой на свой источник в прокуратуре Краснодарского края сообщили , что у министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексея Переверзева прошли обыски. Поводом стало уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, которое возбудили в Сочи (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении четырех лиц. Среди фигурантов: члены Союза дорожников Сафарбия Напсо и Андрей Московченко, начальник отдела «Краснодар Автодор» Анатолий Насонов и бывший сотрудник краевого Минтранса по фамилии Важнов.

Ранее генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, депутату Госдумы Андрею Дорошенко и депутату ЗСК Александру Карпенко. По данным ведомства, они могли использовать свое влияние «для незаконного обогащения себя и подконтрольных лиц» через строительство и ремонт региональных дорог.

Вороновский, будучи краевым министром транспорта, распределял бюджетные средства на госконтракты. В прокуратуре считают, что деньги получал «узкий круг компаний», который платил «откат» за доступ к контрактам. Двумя из этих крупных фирм владеют Дорошенко и Карпенко.



Источник 93.RU уточнил, что Переверзев может продолжать незаконную деятельность Вороновского, находясь на должности министра транспорта.



21 января в министерстве транспорта СМИ заявили, что Алексей Переверзев занимает свою должность и находится на рабочем месте. Ситуацию с обысками там не прокомментировали.



Отметим, что 21 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сохранил пост министру Алексею Переверзеву.