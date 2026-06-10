От Веры Холодной до Мэрилин Монро. В Краснодаре пройдет лекция «Королевы экрана»
В Краснодаре киновед расскажет ключевые эпизоды из биографий известных актрис (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 17 июня лекцию «Королевы экрана». Мероприятие проведет киновед Григорий Гиберт.
В центре его внимания будут пять знаковых актрис разных лет: Вера Холодная, Грета Гарбо, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Рита Хэйворт. Гиберт расскажет о ключевых эпизодах их биографий, а также покажет характерные сцены и самые яркие фрагменты фильмов с их участием.
Точка кипения:
Веру Холодную называли «Королевой русского немого экрана». Она успела сняться всего в нескольких десятках фильмов, но этого хватило, чтобы превратиться в настоящую легенду.
Грета Гарбо — «лицо века» и загадочный Сфинкс. Она, в отличие от многих коллег, успешно перешла в звуковое кино. В 1941 году, после провала «Двуликой женщины», актриса неожиданно завершила карьеру и до самой смерти вела затворнический образ жизни.
Мэрилин Монро — главный секс-символ своего времени. Она прошла трудное детство в приемных семьях и приютах, прежде чем стать самой узнаваемой блондинкой в истории кино.
Одри Хепберн — икона стиля и гуманистка. Стала одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени, снимаясь с Грегори Пеком, Кэри Грантом, Фредом Астером.
Встреча пройдет в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июня состоится спецпоказ фильма «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая 1994 года.