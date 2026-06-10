От Веры Холодной до Мэрилин Монро. В Краснодаре пройдет лекция «Королевы экрана»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры фильмов и анимации»
    Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры фильмов и анимации»

В Краснодаре киновед расскажет ключевые эпизоды из биографий известных актрис (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 17 июня лекцию «Королевы экрана». Мероприятие проведет киновед Григорий Гиберт.

В центре его внимания будут пять знаковых актрис разных лет: Вера Холодная, Грета Гарбо, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Рита Хэйворт. Гиберт расскажет о ключевых эпизодах их биографий, а также покажет характерные сцены и самые яркие фрагменты фильмов с их участием.

Точка кипения:

Веру Холодную называли «Королевой русского немого экрана». Она успела сняться всего в нескольких десятках фильмов, но этого хватило, чтобы превратиться в настоящую легенду.

Грета Гарбо — «лицо века» и загадочный Сфинкс. Она, в отличие от многих коллег, успешно перешла в звуковое кино. В 1941 году, после провала «Двуликой женщины», актриса неожиданно завершила карьеру и до самой смерти вела затворнический образ жизни.

Мэрилин Монро — главный секс-символ своего времени. Она прошла трудное детство в приемных семьях и приютах, прежде чем стать самой узнаваемой блондинкой в истории кино. 

Одри Хепберн — икона стиля и гуманистка. Стала одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени, снимаясь с Грегори Пеком, Кэри Грантом, Фредом Астером.

Встреча пройдет в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июня состоится спецпоказ фильма «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая 1994 года.

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