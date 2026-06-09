Екаи, цукумогами, онре. В Краснодаре пройдет цикл лекций о духах и демонах Японии

Краснодарский край

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  • © Антон Быков, Юга.ру
    © Антон Быков, Юга.ру

От озорных каппа до призраков китов и духов старинных вещей: двухдневный марафон японской демонологии состоится в парке Краснодара (14+)

Парк Краснодар анонсировал цикл лекций, посвященный японскому фольклору и демонологии. Читает их искусствовед Ольга Королева.

20 июня в 11:00 состоится встреча «Обакэ и бакэмоно: духи-оборотни и мастера иллюзий». Слушатели разберутся, как узнать японского оборотня, почему лисы и барсуки так любят дурачить людей и при чем тут современное аниме. Лекция познакомит с существами, которые умеют менять облик и вводить человека в заблуждение.

20 июня в 15:00 пройдет лекция «Екай и мононокэ: пестрое царство сверхъестественного». Екаи — мелкие озорники вроде водяных каппа и гигантских призраков китов. Мононокэ — существа не такие масштабные, зато гораздо злее. Они появляются из человеческой обиды и мести, и даже демоны стараются держаться от них подальше.

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21 июня в 11:00 состоится встреча «Они и цукумогами: коварные демоны и души старинных вещей». Слушателям предстоит сравнить два совершенно разных явления. С одной стороны — огромные рогатые они, в которых воплотились все стихийные бедствия. С другой — тихие цукумогами: предметы, которые обрели душу после долгих лет службы. 

21 июня в 15:00 пройдет лекция «Юрэй и онре: призраки прошлого и духи мести». Завершающая часть цикла посвящена классике японских ужасов. Лектор научит отличать обычных призраков (юрэй) от гораздо более опасных духов мести (онре), расскажет о ритуалах успокоения неупокоенных душ и объяснит, почему эти средневековые страшилки до сих пор кочуют в фильмы и компьютерные игры.

Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне.

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Екаи, цукумогами, онре. В Краснодаре пройдет цикл лекций о духах и демонах Японии
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