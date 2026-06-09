Екаи, цукумогами, онре. В Краснодаре пройдет цикл лекций о духах и демонах Японии

Парк Краснодар анонсировал цикл лекций, посвященный японскому фольклору и демонологии. Читает их искусствовед Ольга Королева.

20 июня в 11:00 состоится встреча «Обакэ и бакэмоно: духи-оборотни и мастера иллюзий» . Слушатели разберутся, как узнать японского оборотня, почему лисы и барсуки так любят дурачить людей и при чем тут современное аниме. Лекция познакомит с существами, которые умеют менять облик и вводить человека в заблуждение.