Владельцев танкера, затонувшего в Керченском проливе, оштрафовали почти на 50 млрд рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Общий ущерб от разлива мазута в Керченском проливе Росприроднадзор оценил в 85 млрд рублей

13 августа ТАСС сообщило, что Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу танкера «Волгонефть-212» о возмещении ущерба за разлив нефти в Керченском проливе. За крушение судна с ответчика взыщут 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей.

Еще 10 млн рублей компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» выплатят в качестве госпошлины.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море в 84 млрд 943 млн 948 тыс. 679 рублей. Оставшуюся сумму в размере 35,4 млрд рублей ведомство предъявило владельцу второго танкера «Волгонефть-239» — компании «Волгатранснефть». Этот иск суд рассматривает отдельно.

В начале марта мэрия Анапы также подала в суд на владельцев и потребовала взыскать с них 211 млн рублей. В начале августа сумма увеличилась до 647,4 млн рублей. Власти предупредили, что она еще будет расти, поскольку работы по ликвидации последствий от разлива нефти продолжаются.

Ранее стало известно, что разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти».

Как писали Юга.ру, в феврале суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.

