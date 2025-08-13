Владельцев танкера, затонувшего в Керченском проливе, оштрафовали почти на 50 млрд рублей

Общий ущерб от разлива мазута в Керченском проливе Росприроднадзор оценил в 85 млрд рублей

13 августа ТАСС сообщило, что Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу танкера «Волгонефть-212» о возмещении ущерба за разлив нефти в Керченском проливе. За крушение судна с ответчика взыщут 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей.

Еще 10 млн рублей компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» выплатят в качестве госпошлины.