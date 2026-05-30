Краснодарец Сафонов снова выиграл Лигу чемпионов

  Матвей Сафонов в форме клуба «Пари Сен-Жермен» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV
Воспитанник краснодарского футбола вратарь Матвей Сафонов второй год подряд стал обладателем главного европейского клубного трофея

В Будапеште 30 мая состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. «Пари Сен-Жермен» выиграл у лондонского «Арсенала» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (1:1, 4:3 по пенальти) и второй год подряд стал обладателем главного футбольного клубного турнира Европы.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц. На 65-й минуте судья назначил пенальти в ворота лондонцев за нарушение на Квиче Кварацхелии, и форвард ПСЖ Усман Дембеле сравнял счет.

До конца основного и дополнительного времени острых моментов не произошло, и судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Вратарь «Арсенала» Давид Райя отбил удар Нуну Мендеша, однако игроки британской команды Эбериче Эзе и Габриэл Магальяэс ударили мимо ворот, что привело к победе парижан. В итоге воспитаннику ФК «Краснодар» вратарю Матвею Сафонову за весь матч так и не довелось отбить ни одного удара.

ПСЖ стал второй (после мадридского «Реала») командой, которая после преобразования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов смогла выиграть трофей два года подряд. В отличие от прошлого сезона, на этот раз Сафонов был основным вратарем парижан.

Более того, теперь Сафонов стал самым титулованным футболистом из России в истории Лиги чемпионов — у него теперь две победы в этом турнире, а у Игоря Добровольского, Владимира Бута, Игоря Аленичева и Дениса Черышева так и осталось по одной победе.

Ранее Матвей Сафонов второй год подряд стал чемпионом Франции по футболу, а ПСЖ выпустил про него документальный фильм.

