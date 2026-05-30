В Краснодаре состоится масштабный фестиваль электронной музыки — приедут более 40 артистов со всей страны

В Краснодаре пройдет «Омега фест». Будут 12 часов музыки, три танцпола и более 40 диджеев (18+)

m_division — техно-комьюнити, которое появилось в конце 2000-х в Сибири, а позже перебазировалось в Санкт-Петербург. Больше всего m_division известны благодаря фестивалю Gamma — одному из крупнейших фестивалей электронной музыки и медиаискусства в России, который проводят с 2016 года.

Мероприятие продлится 12 часов — за это время выступят более 40 артистов из 10 промо-команд со всей страны. Главную сцену фестиваля займут резиденты комьюнити m_division.

Телеграм-канал «Омега фест» анонсировал на 6 июня фестиваль электронной музыки «Омега». Он пройдет на крытой площадке, где организаторы построят три танцпола.

Среди приглашенных артистов:

Ivan Logos — диджей и один из самых известных представителей российской техно-сцены. Он известен как основатель промокоманды m_division и фестиваля Gamma;

Lena Popova — диджейка из Санкт-Петербурга, начавшая творческую карьеру еще в 1994 году. Она выступала на российских и зарубежных фестивалях, а также вела авторские программы на «Радио Рекорд»;

UFF — диджейка из Краснодара и резидентка проекта Insomnia, которая сочетает в своем творчестве классические жанры и инновационные направления;

Anton Drobot — техно-артист, работающий в стиле импровизации. Его музыка отличается самобытным и узнаваемым звучанием;

Alekk — диджей и «самурай цифровых ротаций». В своей музыке он использует плавные звуковые потоки и удлиненное сведение.

Фестиваль состоится в развлекательном комплексе «Мишкин & Мишкин» 6 июня с 18:00 до 06:00. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.