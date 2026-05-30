В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком фильм о лиминальных пространствах «Закулисье реальности»

  • Кадр из трейлера к фильму «Закулисье реальности» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
В кинотеатре «Каро 8» 2 июня пройдет спецпоказ фильма Кейна Парсонса (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 2 июня показ хоррора «Закулисье реальности». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Это полнометражный дебют 19-летнего режиссера Кейна Парсонса, который до этого прославился на YouTube вирусными короткометражками. Фильм основан на знаменитой интернет-крипипасте The Backrooms — истории о загадочном пространстве за пределами привычного мира, куда можно «провалиться», если реальность даст сбой.  

Действие картины разворачивается в 1990 году. Продавец мебели Кларк переживает глубокий кризис: его брак распался, магазин приносит одни убытки, а мечта стать архитектором так и осталась нереализованной. 

Однажды в подвале собственного магазина Кларк обнаруживает странный люк, ведущий в бесконечную анфиладу коридоров, залитых желтым светом. Сначала он воспринимает находку как галлюцинацию на нервной почве.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 2 июня в 19:00. Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

