В аэропорт Геленджика прилетел первый самолет из Москвы

В Геленджике приземлился рейс из Москвы. Это первый полет на курорт после открытия аэропорта

18 июля в аэропорту Геленджика приземлился первый самолет из Москвы. Рейс СУ-1082 должен был вылететь из столицы в 12:25, но отправился раньше — в 11:19. По расписанию прилет был в 15:25, но самолет приземлился в 15:35.

Следить за полетом можно было через онлайн-табло на сайте аэропорта Геленджика, а также в приложении Flightradar24. По данным программы, в 13:50 самолет пролетал над Каспийским морем, а в 14:52 — над Карачаево-Черкесией.

© Скриншот с сайта аэропорта Геленджика

© Скриншот из приложения Flightradar24

© Скриншот из приложения Flightradar24

На рейс были раскуплены 175 мест из 183. Ранее Юга.ру писали, что 15 июля на самолет уже не было билетов эконом-класса — тогда остались только бизнес-места.

Самолет приземлился в новом терминале. По прилете его пропустили под водной аркой, организаованной пожарными машинами (авиационная традиция для для авиакомпаний, которые впервые совершили посадку в аэропорту или выполнили первый свой рейс). 16 июля издание «Комсомольская правда-Кубань» со ссылкой на сотрудников аэропорта Геленджика сообщило, что пассажирам рейса подарят памятные сувениры, один из них — чехол для посадочного талона и паспорта.

Напомним, Росавиация 24 февраля 2022 года приостановила полеты в 11 аэропортов России, в том числе в Геленджике. Спустя три с половиной года, 9 июля 2025 года, Росавиация открыла аэропорт Геленджика. Тогда появилась информация, что рейсы будет осуществлять компания «Аэрофлот» — полеты будут только в светлое время суток. Позже появилась информация, что «Аэрофлот» будет летать в Геленджик три раза в день. О готовности возобновить полеты также сообщили «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Smartavia и Utair. Ранее Юга.ру писали, из каких городов самолеты этих авиакомпаний будут летать.