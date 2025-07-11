Два рейса в день, больше 4 часов в пути и запасное топливо. Узнали новые подробности об открытии аэропорта Геленджика

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Стали известны новые подробности открытия аэропорта в Геленджике

Предыстория. Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

10 июля пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что компания увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком в связи с высоким спросом на этом направлении. Путь в столицу займет примерно 4 часа 5 минут, обратно — 3 часа 55 минут.

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С 18 июля рейсы на Airbus A320 будут выполнять ежедневно, за исключением 21 июля. С 1 августа запустят второй ежедневный полет, чтобы упростить россиянам путешествия на Черноморское побережье.

По данным Mash, самолеты до Геленджика будут заправлять топливом с запасом, чтобы в случае атаки беспилотников воздушное судно смогло долететь до резервных аэропортов.

Перед открытием курортной авиагавани специалисты проверили всю инфраструктуру — взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование, системы навигации и пожарной безопасности. Всех сотрудников тестировали и повторно сертифицировали.

Аэропорт Геленджика ведет переговоры по формированию расписания с разными авиакомпаниями. Сначала стало известно, что S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов на курорт. Затем появилась информация, что Red Wings прорабатывает перспективу полетов в Геленджик.

Как писали Юга.ру, на модернизацию аэропорта «Пашковский» в Краснодаре выделили 8 млрд рублей.

Авиация Аэропорты Геленджик Транспорт

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