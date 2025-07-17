В Геленджик запустят самолеты из Санкт-Петербурга. Откуда еще?
Авиакомпания Smartavia запустит новый рейс из Санкт-Петербурга в Геленджик
17 июля пресс-служба Smartavia сообщила, что авиакомпания запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Первый полет из Питера запланирован на 6 августа.
После рейсы будут выполнять дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55, прибытие в 11:35) и субботам (вылет в 8:40, прибытие в 13:20) на воздушных судах Boeing 737-800.
На сайте авиакомпании указано, что билеты уже есть в продаже. В августе цены начинаются от 14 690 рублей.
В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей:
По данным пресс-службы аэропорта Геленджика, кроме Smartavia, полеты на курорт уже запланировали «Аэрофлот» (из Москвы), «Уральские авиалинии» (из Москвы) и S7 Airlines (из Москвы и Новосибирска).
Также авиакомпания Utair планирует возобновить перелеты из Тюмени и Сургута в Геленджик. Из Тюмени самолет будет вылетать по субботам (в 7:40, прибытие в 10:40). Рейсы запланированы со 2 августа по 27 сентября. Из Сургута полет будет осуществляться по средам (в 7:55, прибытие в 11:55) с 30 июля до 22 октября.
Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток. На первый рейс уже раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в аэропорту Геленджика цена парковки составит от 300 до 2 тыс. рублей за час.