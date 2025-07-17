В Геленджик запустят самолеты из Санкт-Петербурга. Откуда еще?

17 июля пресс-служба Smartavia сообщила , что авиакомпания запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Первый полет из Питера запланирован на 6 августа. После рейсы будут выполнять дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55, прибытие в 11:35) и субботам (вылет в 8:40, прибытие в 13:20) на воздушных судах Boeing 737-800. На сайте авиакомпании указано , что билеты уже есть в продаже. В августе цены начинаются от 14 690 рублей.

По данным пресс-службы аэропорта Геленджика, кроме Smartavia, полеты на курорт уже запланировали «Аэрофлот» (из Москвы), «Уральские авиалинии» (из Москвы) и S7 Airlines (из Москвы и Новосибирска).



Также авиакомпания Utair планирует возобновить перелеты из Тюмени и Сургута в Геленджик. Из Тюмени самолет будет вылетать по субботам (в 7:40, прибытие в 10:40). Рейсы запланированы со 2 августа по 27 сентября. Из Сургута полет будет осуществляться по средам (в 7:55, прибытие в 11:55) с 30 июля до 22 октября.



Напомним, что 18 июля Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять только в светлое время суток. На первый рейс уже раскупили все билеты эконом-класса. Улететь можно бизнесом за 150 тыс. рублей.