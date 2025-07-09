Росавиация в июле откроет аэропорт Геленджика — СМИ

Краснодарский край

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  • © Фото Shandell Venegas с сайта unsplash.com
    © Фото Shandell Venegas с сайта unsplash.com

Стало известно о намерении Росавиации открыть аэропорт Геленджика

9 июля «Известия» сообщили, что Росавиация откроет аэропорт Геленджика. По словам источника, близкого к Минтрансу, полеты начнутся с 18 июля. Их можно будет выполнять только в светлое время суток.

Уточняется, что рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

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7 июля «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу «Аэродинамики» сообщила, что международный аэропорт Краснодара готов открыться в любой момент. Воздушная гавань может возобновить работу сразу после получения соответствующего разрешения от Росавиации.

Напомним, Росавиация 24 февраля 2022 года приостановила полеты в 11 аэропортов России, в том числе в Геленджике и Краснодаре. Также гражданские рейсы запрещены в аэропортах Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Липецка, Белгорода, Брянска и Воронежа.

В декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии международного аэропорта Краснодара, однако Минобороны запретило его запускать для гражданских полетов.

В конце апреля 2024 года Росавиация сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии, который также не работал с февраля 2022 года.

Как писали Юга.ру, в Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних рейсов.

Авиация Аэропорты Геленджик Транспорт

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