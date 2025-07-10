Аэропорт Геленджика примет первый рейс 18 июля. Узнали, как растут цены, какие авиакомпании будут летать и как увеличится турпоток

Росавиация собирается открыть аэропорт Геленджика 10 июля, первый рейс состоится 18 июля

Предыстория. 9 июля «Известия» сообщили, что Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Уточнялось, что рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот». 9 июля Минтранс России подтвердил информацию об открытии аэропорта Геленджика. Позже мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что встретился с генеральным директором воздушной гавани Иваном Таранченко и обсудил с ним технические вопросы. «Для нашего курорта это действительно значимое событие. Открытие воздушных ворот серьезно упростит транспортную и логистическую доступность не только Геленджика, но и всего побережья Краснодарского края», — заявил градоначальник.

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Росавиация заявила, что воздушная гавань Геленджика готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00. В тот же день билеты из Москвы в Геленджик на 18 июля поступили в продажу. Как написал Kub Mash, место в первом рейсе стоило 17 тыс. 804 рубля. Перелет будет осуществлять самолет SU 1082 Airbus A320. Вылет из аэропорта «Шереметьево» запланирован в 11:20, посадка в Геленджике — в 15:25. Время в пути займет 4 часа 5 минут. К вечеру 9 июля стоимость билетов на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла до 35 тыс. рублей, к утру 10 июля — до 50 тыс. рублей. Билетов бизнес-класса уже нет в наличии.

© Скриншот с сайта www.aeroflot.ru

Следующий рейс запланирован на 20 июля. Цены на эконом-класс стартуют от 35 тыс. рублей, а на бизнес-класс — от 115 тыс. рублей.

© Скриншот с сайта www.aeroflot.ru

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что летать в Геленджик будет не только «Аэрофлот». Воздушная гавань ведет переговоры по формированию расписания с разными авиакомпаниями. S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов в Геленджик. В АТОРе заявили, что открытие аэропорта Геленджика увеличит турпоток на курорт до двух раз. До конца года воздушная гавань сможет принять до 160 тыс. пассажиров. Напомним, Росавиация 24 февраля 2022 года приостановила полеты в 11 аэропортов России, в том числе в Геленджике.