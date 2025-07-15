На первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей

Предыстория. Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

По данным сайта компании «Аэрофлот» на 15 июля, на первый рейс из Москвы в аэропорт Геленджика, который запланирован на 18 июля, все билеты эконом-класса раскупили.

Остались билеты в бизнес-класс стоимостью от 148 604 до 208 604 рублей. На странице покупки билетов «Аэрофлот» разместил уведомление о том, что билеты можно приобрести в рассрочку.