На первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На рейс 18 июля «Москва — Геленджик» компании «Аэрофлот» не осталось билетов

Предыстория. Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

По данным сайта компании «Аэрофлот» на 15 июля, на первый рейс из Москвы в аэропорт Геленджика, который запланирован на 18 июля, все билеты эконом-класса раскупили. 

Остались билеты в бизнес-класс стоимостью от 148 604 до 208 604 рублей. На странице покупки билетов «Аэрофлот» разместил уведомление о том, что билеты можно приобрести в рассрочку.

  • © Скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © Скриншот с сайта «Аэрофлот»

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На рейс из Геленджика в Москву остались четыре билета эконом-класса. Стоимость перелета составит от 21 104 до 33 104 рублей. Для желающих лететь бизнес-классом остался один билет стоимостью от 115 814 до 167 114 рублей.

  • © Скриншот с сайта «Аэрофлот»
    © Скриншот с сайта «Аэрофлот»

19 июля из Москвы в Геленджик можно улететь эконом-классом за 50 204 рубля, еще доступны семь билетов. Из Геленджика в Москву — за 21 104 рубля — билетов еще много. 

Как писали Юга.ру, авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7 Airlines сообщили, что возобновляют рейсы в Геленджик.

Авиация Аэропорты Геленджик Курорты и туризм Транспорт

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На первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей
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