Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик

Предыстория. Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

12 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что возобновляет рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполнять из московского аэропорта «Домодедово».