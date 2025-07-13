Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик
Авиакомпания рассматривает возможность расширения полетной программы в Геленджик
Предыстория. Росавиация 18 июля откроет аэропорт Геленджика. Полеты можно будет выполнять только в светлое время суток. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».
12 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что возобновляет рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполнять из московского аэропорта «Домодедово».
Первый прямой полет состоится 24 июля. Пассажиры из других городов России смогут воспользоваться стыковочными рейсами через Москву. В пресс-службе перевозчика отметили, что рассматривают возможность расширения географии полетов.
По данным сайта авиакомпании, стоимость билетов на первый рейс начинается от 19,2 тыс. рублей. Борт вылетает из «Домодедово» в 13:20. Время в пути составит три часа 55 минут.
Авиакомпания S7 Airlines тоже возобновляет авиасообщение с Геленджиком. Первый рейс из Новосибирска запланирован на 7 августа, а из Москвы — на 8 августа.
Как писали Юга.ру, стали известны новые подробности открытия аэропорта в Геленджике.