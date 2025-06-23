Мусорный полигон в Новороссийске расширят за 1,1 млрд рублей. Этим займется фирма из Санкт-Петербурга

Краснодарский край

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  • Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Полигон в Новороссийске реконструируют до конца осени. Ранее жители просили рекультивировать свалку

На сайте госзакупок появилась информация о том, что ООО «Скаффол» из Санкт-Петербурга стало победителем тендера на реконструкцию полигона в Новороссийске. Стоимость контракта составляет около 1,1 млрд рублей.

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Согласно данным СПАРК, ООО «Скаффолд» зарегистрировано в 2020 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых помещений. Гендиректором и бенефициаром является Сергей Кудла. Прибыль компании по итогам 2024 года превысила 4 млн рублей.

Летом 2024 года мусорный полигон под Новороссийском горел дважды. Очередное возгорание произошло 13 марта 2025 года. Местные жители жаловались на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксировал загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.

26 марта во время тушения пожара там сошел «мусорный оползень». Затем фильтрат потек в реку Озерейка, а в начале апреля экологи заявили, что фильтрат мог оказаться в Черном море. Пожар на мусорном полигоне потушили 18 апреля, но спустя три дня там возникли новые очаги тления.

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Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

Свои мощности полигон исчерпал еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации. Однако местные жители были уверены, что полигон расширят. В 2025-м свалку решили реконструировать, а весной объявили тендер.

Как писали Юга.ру, в Северной Осетии хозяин мусорного полигона нанес ущерб почвам на сумму более 12 млрд рублей.

Мусор Новороссийск Экология

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Мусорный полигон в Новороссийске расширят за 1,1 млрд рублей. Этим займется фирма из Санкт-Петербурга
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