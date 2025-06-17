В Краснодаре на улице Московской трамваи не будут ходить две недели, а автобусы изменят движение. На чем добираться жителям?

На улице Московской с 21 июня по 5 июля изменят схему движения транспорта из-за ремонта коллектора

Предыстория: С конца ноября 2024 года в Краснодаре на улице Московской начал проваливаться грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора.



Власти пообещали начать ремонт объекта 3 января 2025 года и закончить 1 мая, но сроки сдвинулись на 4 месяца — работы планируют завершить к концу лета.



Также власти заявляли, что ремонт не отразится на трамвайном движении, и все маршруты будут ходить в обычном режиме. Однако во время устранения провалов трамваи по Московской не ходили две недели, а с 21 июня введут новые ограничения движения.

17 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в Прикубанском округе продолжаются работы по замене коллектора. В связи с этим с 21 июня по 5 июля по улице Московской от Зиповской до Солнечной перекроют движение транспорта.



Автомобилисты смогут доехать со стороны улицы Солнечной в сторону Зиповской лишь до дома № 65А. Водителям рекомендуют использовать для объезда улицы Российскую, Котлярова, Байбакова и Ростовское Шоссе.

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Как будет ходить общественный транспорт? трамвай № 5 будет следовать до конечной остановки «улица Декабристов»;

маршрут трамвая № 8 сократят до остановки «улица 40-летия Победы»;

трамвай № 15 временно не будет курсировать на участке;

трамваи № 21 и № 22 от улицы Садовой будут следовать до конечной остановки «улица Декабристов»;

автобусы № 0, 21, 42, 62, 78 и 93 будут объезжать улицу Московскую через улицу Байбакова. На время ремонта организуют движение маршрута № 0 «улица Островского — улица Петра Метальникова». Шесть автобусов будут курсировать с интервалом 10-15 минут.

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