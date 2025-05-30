В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей

Власти Краснодара рассказали о последнем этапе замены коллектора на Московской. Сроки работ сдвинулись на четыре месяца

Предыстория: С конца ноября 2024 года в Краснодаре на улице Московской начал проваливаться грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора. Власти пообещали начать ремонт объекта 3 января 2025 года и закончить 1 мая. Работы оценили в 200 млн рублей.

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 30 мая на улице Московской стартует финальный этап работ по замене коллектора. Специалисты обновят еще 680 метров труб. Завершить ремонт планируют к концу лета — 31 августа.

В это время ограничат движение транспорта по четной стороне улицы — от Зиповской до дома №84. Двустороннее движение организуют по другой стороне. Местами перекроют заезды во дворы.

Также с 21 июня по 5 июля на данном участке не будут ходить трамваи. Об этих изменениях власти сообщат позже.

Напомним, что третий этап ремонта коллектора на пересечении улиц Московской и Зиповской должен был начаться 8 марта и завершиться 30 апреля.



Власти заявляли, что ремонт не отразится на трамвайном движении, и все маршруты будут ходить в обычном режиме. Отметим, что во время устранения провалов трамваи по Московской не ходили две недели.