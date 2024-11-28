В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма. Как теперь ходит транспорт?

Мэр Краснодара заявил, что на ремонт трамвайных путей и коммуникаций уйдет не меньше четырех дней

Вечером 27 ноября по адресу улица Московская 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров. Аварийно-восстановительная бригада распилила асфальт и установила перекачивающую станцию. Провал произошел на железобетонном трубопроводе 1960 годов.

Движение на участке улицы Московской от Зиповской до 40-летия Победы перекрыто. Общественный транспорт ходит по временной схеме.

Утром 28 ноября на место происшествия выехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он заявил , что на ремонт уйдет не меньше четырех дней. Точные сроки не называются. В восстановительных работах задействовано 4 единицы техники и 18 специалистов.

Маршрутки № 62 и № 78 сейчас едут по улице Московской, сворачивают на Зиповскую, по Российской — и далее как обычно. Транспорт № 85 следует по улице Зиповской, не сворачивая на Московскую.

Департамент транспорта обещал организовать маршрут № 0. Автобусы должны перевозить пассажиров от улицы Петра Метальникова до пересадочного узла на Московской. Однако позже в ведомстве заявили, что отменили его из-за сложной дорожной ситуации.

Трамваи не ходят по всей протяженности улицы Московской — от Островского до Метальникова. Транспорт № 5, 15, 21 и 22 перенаправили на улицу Декабристов, № 1 временно не работает, № 8 сократили — вагоны будут ходить на участке от конечной «Хладокомбинат» до остановки «40-летия Победы».

Напомним, подобное происшествие произошло в мае. Грунт обвалился на пересечении улиц Московской и Зиповской.