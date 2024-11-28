В Краснодаре под трамвайными рельсами на улице Московской образовалась яма. Как теперь ходит транспорт?
Мэр Краснодара заявил, что на ремонт трамвайных путей и коммуникаций уйдет не меньше четырех дней
Вечером 27 ноября по адресу улица Московская 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров. Аварийно-восстановительная бригада распилила асфальт и установила перекачивающую станцию. Провал произошел на железобетонном трубопроводе 1960 годов.
Утром 28 ноября на место происшествия выехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он заявил, что на ремонт уйдет не меньше четырех дней. Точные сроки не называются. В восстановительных работах задействовано 4 единицы техники и 18 специалистов.
Движение на участке улицы Московской от Зиповской до 40-летия Победы перекрыто. Общественный транспорт ходит по временной схеме.
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Маршрутки № 62 и № 78 сейчас едут по улице Московской, сворачивают на Зиповскую, по Российской — и далее как обычно. Транспорт № 85 следует по улице Зиповской, не сворачивая на Московскую.
Департамент транспорта обещал организовать маршрут № 0. Автобусы должны перевозить пассажиров от улицы Петра Метальникова до пересадочного узла на Московской. Однако позже в ведомстве заявили, что отменили его из-за сложной дорожной ситуации.
Трамваи не ходят по всей протяженности улицы Московской — от Островского до Метальникова. Транспорт № 5, 15, 21 и 22 перенаправили на улицу Декабристов, № 1 временно не работает, № 8 сократили — вагоны будут ходить на участке от конечной «Хладокомбинат» до остановки «40-летия Победы».
Напомним, подобное происшествие произошло в мае. Грунт обвалился на пересечении улиц Московской и Зиповской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожает до 50 рублей.