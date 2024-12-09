Это провал. На улице Московской в Краснодаре обнаружили очередное повреждение трубопровода
Водоканалу Краснодара предстоит отремонтировать еще 8 метров трубопровода на улице Московской
Предыстория. 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными рельсами. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря еще несколько провалов обнаружили в тротуаре возле ЖК «Ривьера». Из-за ям трамваи по улице Московской не ходят почти две недели.
9 декабря администрация Краснодара сообщила, что на улице Московской зафиксировали еще одно повреждение трубопровода длиной около 8 метров. С утра там разрывают грунт над повреждённым участком коллектора для проведения ремонта.
Ранее специалисты уже отремонтировали 4,8 метров трубопровода. Следующий этап — засыпка котлована. Для этого на место завезли сыпучие материалы.
«Краснодар планово уходит под землю»:
Продолжаются работы и на тротуаре возле ЖК «Ривьера» по улице Московской, 57/1. Ремонтники отсыпали провал щебнем и уплотнили его. Затем им предстоит залить бетонное основание и восстановить тротуарную плитку. Завершить работы планируют в течение двух недель.
Как писали Юга.ру, в ночь на 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой раздался взрыв из-под земли. На тротуаре вылетели крышки люков и разлетелась плитка.