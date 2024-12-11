Коллектор на Московской в Краснодаре будут ремонтировать четыре месяца. Работы оценили в 200 млн рублей

Власти Краснодара рассказали о ремонте аварийного коллектора на улице Московской, где проваливается грунт

Предыстория: 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами провалился грунт. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря в тротуаре возле ЖК «Ривьера» обнаружили третий провал. Из-за ям трамваи по улице Московской не ходят две недели. 9 декабря на Московской нашли очередное повреждение трубопровода длиной около восьми метров.

На Московской в Краснодаре устраняют провалы, но появляются новые:

10 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Московской на участке от Зиповской до 40-летия Победы отремонтируют аварийный коллектор. Специалисты заменят старые железобетонные трубы на полиэтилен. Работы планируют начать 3 января 2025 года и обещают закончить 1 мая.

Во время ремонта частично перекроют проезд по нечетной стороне Московской и запустят реверсивное движение по четной стороне улицы. Также на участке сделают временные переезды через трамвайные пути.

Планируется, что в этот период все трамваи будут ходить в обычном режиме. Точное расписание общественного транспорта мэрия опубликует позже.