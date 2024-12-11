Коллектор на Московской в Краснодаре будут ремонтировать четыре месяца. Работы оценили в 200 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о ремонте аварийного коллектора на улице Московской, где проваливается грунт

Предыстория: 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами провалился грунт. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря в тротуаре возле ЖК «Ривьера» обнаружили третий провал. Из-за ям трамваи по улице Московской не ходят две недели.

9 декабря на Московской нашли очередное повреждение трубопровода длиной около восьми метров.

На Московской в Краснодаре устраняют провалы, но появляются новые:

10 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Московской на участке от Зиповской до 40-летия Победы отремонтируют аварийный коллектор. Специалисты заменят старые железобетонные трубы на полиэтилен. Работы планируют начать 3 января 2025 года и обещают закончить 1 мая.

Во время ремонта частично перекроют проезд по нечетной стороне Московской и запустят реверсивное движение по четной стороне улицы. Также на участке сделают временные переезды через трамвайные пути.

Планируется, что в этот период все трамваи будут ходить в обычном режиме. Точное расписание общественного транспорта мэрия опубликует позже.

На Московской заменят участок коллектора протяженностью 800 метров. Новые трубы должны прослужить около 50 лет. У старых железобетонных коммуникаций был аналогичный срок эксплуатации. 

11 декабря 93.RU рассказали, что ремонт этого участка обойдется в 200 млн рублей. Реконструкцию планировали начать в 2027 году, но из-за аварии ее начнут в начале 2025 года.

При этом реконструкция всего поврежденного участка — от улицы Солнечной до Садовой — обойдется в 450 млн рублей. Ремонт уже стартовал в районе Садового моста.  

Также 93.RU со ссылкой на вице-мэра Краснодара Максима Онищенко сообщили, что трамвай по улице Московской пустят после ремонта третьего провала:

«Если до конца недели не образуется нового провала, и полотно будет держать, тогда мы восстановим движение трамваев. Вагоны будут ходить и после 3 января, когда начнется ремонт коллектора. Опять же, если не появятся новые провалы».

Узнать, как сейчас ходит транспорт, можно здесь.

Канализационный коллектор на улице Московской построили в 1962 году. Он расположен на глубине от 6 до 9 м, диаметр трубы — 1000 мм. Сети обеспечивают услугой северо-восточную часть города, в том числе ЖК «Любимово», «Губернский», «Свободы», а также жителей поселка Российского.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой раздался взрыв из-под земли. На тротуаре вылетели крышки люков и разлетелась плитка. 

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