«Может лучше денежные выплаты сделать?» В соцсетях раскритиковали идею памятника волонтерам Анапы

Замруководителя федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов заявил, что инициатива будет реализована. Позже власти объявят конкурс на лучший макет. Мэр Анапы Василий Швец добавил, что место для памятника определят вместе с жителями города.

23 января мэрия Анапы сообщила , что активистка местного отделения «Движения первых» предложила установить на курорте памятник, посвященный волонтерам, которые помогают в ликвидации последствий ЧС после разлива мазута в Черное море.

Можно ли умереть от паров мазута?:

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского и Азовского побережий.

17 декабря на побережье в зону ЧП отправились волонтеры — одни убирали мазут, другие отмывали от нефтепродуктов животных и птиц. Оборудование и средства защиты добровольцы покупали на свои средства и деньги от благотворительных сборов.

15 января стало известно, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута.

16 января Минздрав Краснодарского края сообщил, что после уборки мазута на побережье Черного моря к врачам обратились 146 человек.