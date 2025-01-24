«Может лучше денежные выплаты сделать?» В соцсетях раскритиковали идею памятника волонтерам Анапы
Власти Анапы хотят установить памятник волонтерам. Жители восприняли эту идею неоднозначно
23 января мэрия Анапы сообщила, что активистка местного отделения «Движения первых» предложила установить на курорте памятник, посвященный волонтерам, которые помогают в ликвидации последствий ЧС после разлива мазута в Черное море.
Замруководителя федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов заявил, что инициатива будет реализована. Позже власти объявят конкурс на лучший макет. Мэр Анапы Василий Швец добавил, что место для памятника определят вместе с жителями города.
Информацию об инициативе разместил телеграм-канал «Типичный Краснодар». Подписчики восприняли идею неоднозначно.
Можно ли умереть от паров мазута?:
Приводим некоторые комментарии:
- «О, нашли себе дело, чем заняться, памятник придумали. Лучше волонтерам материально помогать придумайте».
- «Чиновникам лишь бы денежки освоить».
- «А может им на поправку здоровья что-то подкинуть? Или на этом много денег не свистнешь?»
- «Может лучше денежные выплаты сделать волонтерам!?!? А памятник не нужен! Паказушники».
- «Класс. Сэкономили благодаря волонтерам миллиарды, теперь выделят немножко, чтобы почтить. Позорище. В стране экологическая катастрофа, еще ничего не убрано, а тут уже памятник».
- «Волонтерам нужно хорошо платить, а не осваивать деньги на памятник».
- «Предлагаю памятник вороватому чиновнику — скелет дельфина».
- «Дешевая разводка для волонтеров. Вместо денежного и материального довольствия этим достойным людям предлагают дешевый пропагандистский ход — памятник. Еще грамотки вручите, они очень благосостояние добавляют».
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Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского и Азовского побережий.
17 декабря на побережье в зону ЧП отправились волонтеры — одни убирали мазут, другие отмывали от нефтепродуктов животных и птиц. Оборудование и средства защиты добровольцы покупали на свои средства и деньги от благотворительных сборов.
15 января стало известно, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута.
16 января Минздрав Краснодарского края сообщил, что после уборки мазута на побережье Черного моря к врачам обратились 146 человек.
Как писали Юга.ру, загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить к лету 2026 года.
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