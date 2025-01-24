Загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить к лету 2026 года

К следующему лету власти собираются сделать анапские пляжи лучше, чем они были

23 января «Коммерсантъ» сообщил, что пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, планируют восстановить к летнему сезону 2026 года. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Поскольку выбросы нефтепродуктов продолжаются, то пока нельзя назвать окончательную площадь территорий, которые придется восстанавливать. По предварительным данным, она составит около 280 га. Для восстановления пляжей понадобится порядка 840 куб. метров чистого песка. Это почти в четыре раза больше, чем вывезли. При этом власти собираются сделать береговую линию лучше, чем она была.