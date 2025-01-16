После уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров

В Минздраве Краснодарского края рассказали о пострадавших волонтерах, ликвидирующих последствия разлива нефти в Черном море

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем телеграм-канале, что с 18 декабря после уборки мазута на побережье Черного моря к врачам обратились 146 человек.



Трем пострадавшим потребовалась госпитализация. Их уже выписали из больниц. 142 волонтерам оказали помощь амбулаторно.

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Филиппов отметил, что в Крыму и Севастополе за медицинской помощью никто не обращался.



Напомним, что 15 января погиб 17-летний студент из Анапы Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. У парня была хроническая астма. В день смерти студент находился на берегу моря. В техникуме, где он учился, заявили, что руководство учреждения не отправляло его убирать мазут.