После уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

В Минздраве Краснодарского края рассказали о пострадавших волонтерах, ликвидирующих последствия разлива нефти в Черном море

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем телеграм-канале, что с 18 декабря после уборки мазута на побережье Черного моря к врачам обратились 146 человек.

Трем пострадавшим потребовалась госпитализация. Их уже выписали из больниц. 142 волонтерам оказали помощь амбулаторно.

Читайте также:

Филиппов отметил, что в Крыму и Севастополе за медицинской помощью никто не обращался.

Напомним, что 15 января погиб 17-летний студент из Анапы Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. У парня была хроническая астма. В день смерти студент находился на берегу моря. В техникуме, где он учился, заявили, что руководство учреждения не отправляло его убирать мазут.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов, а в ставропольском центре спасения птиц из 1051 особи выжило только 175.

Анапа Волонтеры Здоровье Медицина Нефть Разлив нефти Черное море

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре учителя истории будут судить за реабилитацию нацизма в научной статье
После уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров
Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 26 тыс. рублей — Росстат
В сети появился трейлер криминального триллера «Рыцари Альто». Роберт Де Ниро исполнил в фильме двойную роль
«Святки на Кубани», вождения «Козы», колядки. «Атамань» продлила новогоднюю программу до конца января
В Краснодаре в кино покажут эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман

Лента новостей

Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
14 января, 14:35
Между Краснодаром и Новороссийском пять дней не будут ходить пригородные электрички. Что случилось?
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
14 января, 16:32
В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения
Как помочь проекту и людям с аутизмом
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 11:21
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте